據該平台顯示，每次團購到港平均約200單，每日也有團出貨。為了解「跨境外賣」的流程，記者連日通宵追蹤發現，每日凌晨1時許，一輛滿載蔬菜的中港運菜貨車，混入逾百箱「優鮮匯」的深圳食品，送到黃大仙大成街街市對開路邊卸貨，然後才駛往長沙灣蔬菜統營處、觀塘瑞和街街市等，卸下其他蔬果及食品。

記者：莊建鑫 阮斌 黎少英

記者現場所見，該批團購食品由發泡膠箱盛載，被叠高成2米貨牆，每個箱貼有會員編號和提貨點或大廈名稱。箱內是一袋袋印有「優鮮匯」綠色膠袋包裹好的食物，周遭僅放有幾包冰塊保冷，且不少已開始溶掉。

外賣隨地放 路邊卸貨分派

逾百箱貨由凌晨1時許，擺放至清晨6時許，一名「執貨男」才現身處理，獨力將發泡膠箱逐個按地區分類，看來相當吃力。其後一名疑似「話事人」男子駕着客貨車到場，他手持送貨單點貨，約一小時後，約6至7名客貨車司機陸續抵達，並根據自己的送貨單執貨，然後將發泡膠箱拆走，只將一袋袋食物放入車廂，過程中，部份載有食物的膠袋隨地放，極不衛生。每名司機至少取貨40包，將客貨車塞滿，然後輪流向「話事人」取得數百元報酬便出車派貨。

根據本報取得的提貨單可見，單是港島區便分為東區、南區、灣仔及中西區；九龍則有油尖旺、九龍城、深水埗等，不同區有指定送貨日，例如元朗區，每逢周二和周六送貨，葵青區是周四和周日，至於逢周一、周五就只送港島。

記者追蹤其中兩名司機，發現二人會按平台分派好指定路線，逐一到提貨點，向自取的客人派貨。消費滿700元的客人，司機要將食物直送上門。全部「跨境外賣」由早上8時許，送到下午3時許才派完，即最後一輪客人手上的食物，由司機入境香港起計，至少17小時才送達，食品安全令人擔心。

居深圳內地人經營：新移民掛念深圳美食

不過，該平台日接200定單，除年初一休息外，農曆新年日日做到無手停，貨如輪轉。記者找到優鮮匯老闆，他自稱是居住深圳的內地人，早於一年多前已在內地大搞社區團購平台，初期只運送廣東省，至去年6、7月起見疫情持續，亦收到不少在港新移民反映掛念深圳「美食」，遂將團購擴展至香港。他自言與深圳知名食府合作每日訂貨，再送至其深圳總部冷藏庫，出貨時再裝入箱、入冰袋等，以作保鮮，然後經中港貨車運來港。

他直言「跨境外賣」到港的生意額佔整體兩成，其中新年檔期暢旺，2月份半個月內，香港營業額已達120萬元，但運輸成本高，實際利潤僅為營業額兩成。至於食物有否報關，他稱：「我哋交畀報關行（公司）囉！」而冰鮮肉、刺身等申報及領牌問題，他卻指：「三文魚我哋唔做喎……生肉（冰鮮肉）我哋好少做。」但記者卻能成功從其平台購得冰鮮肉和三文魚刺身。

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