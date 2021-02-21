政府規定全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，均會被納入強制檢測公告。政府昨晚刊憲，今日新增7個指明地方被納入強檢。

政府今日在秀茂坪（南）邨、火炭銀禧花園及上水北區社區中心為須接受強制檢測的當區居民及工作人員增設流動採樣站。其中秀茂坪（南）邨秀好樓對出籃球場的流動採樣站，今日下午2時至晚上8時服務，明日朝10晚8。下午2時前，已開始有居民到場排隊候檢，高峯期出現逾百人人龍。

從事工程行業的秀茂坪（南）邨秀旺樓住客李先生指，他在採樣站登記後，一直都未收到確認短訊，同行的太太則早已收到短訊，職員僅回應是因電訊商問題，「我哋家庭plan嚟㗎嘛，同一個plan嚟㗎嘛，佢就收到我收唔到。」他指，因工作需要，若收不到陰性結果便不能開工，「唔會畀你返工㗎，咁係咩呀？手停口停」，直斥檢測公司安排混亂和處理失當。

《蘋果》曾向職員詢問今日是那一間檢測公司負責檢測工作，惟職員拒絕透露，現場亦未見有檢測公司的標誌。早前華大的檢測曾出現假陽性結果，李先生表示自己都有因此而感到擔心，「最驚就係冇事嗰個變有事，有事嗰個變冇事，咁就大檸樂啦！」他認為，市民根本無從得知檢測公司如何處理自己的樣本，「我都睇唔到裏邊收到樣本佢哋有冇對齊，又唔知冇得監控㗎。」

「如果唔驚我唔會晨早落嚟排第一啦！」同幢大廈居民盧先生因擔心檢測時聚集的人群有機會令自己染上武漢肺炎，故決定提早到採樣站，成為今日第一位排隊做檢測的居民。疫情不知何時才會消退，他認為港府高官要為此負責，「大陸嗰啲官員防疫唔得你都要問責啦，你香港嗰啲（官員）使唔使問責呀？」

另一秀旺樓居民黃小姐對今日強制檢疫的安排相當滿意，並表示抗疫的個人責任應遠大於政府責任，「你自己本人都唔加強（抗疫），人哋點樣監督你呀？唔通日日去你屋企搵你咩？唔關政府事我覺得。」她亦批評部份年輕人在疫情期間照樣出外聚會，十分不負責任，「有啲後生嘅，你叫佢唔出去係都要出去...有啲係你自己嘅問題啊嘛，唔係話政府。」被問到會否擔心再次出現假陽性結果，黃小姐對本地的檢測公司十分有信心，「咁多人做，你點會冇信心？佢如果冇信心就唔會推出㗎啦，係咪先？」

另外，彌敦道521-523號禮基大廈，因新增一宗或以上確診個案，今日被納入強檢，大廈門外今早有清潔工人在場進行清洗消毒，大廈大堂當眼處亦貼出強檢通告。

今日納入強檢的大廈名單

A. 新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 新界葵涌和宜合道33號雍雅軒第一座

2. 九龍觀塘曉光街101號秀茂坪（南）邨秀旺樓

3. 九龍油尖旺彌敦道521-523號禮基大廈

4. 新界沙田小瀝源行善里香港恒生大學賽馬會住宿書院善衡康活書院

5. 新界上水智昌路9號上水名都羅馬閣

6. 新界沙田樂景街2-18號銀禧花園6座

任何在本月7日至20日期間，曾身處上述指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月22日或之前接受檢測。受檢人士若在本月18日至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

B. 出現兩宗或以上的確診個案的工作場所

1. 九龍九龍塘廣播道1A號香港電台電視大廈

任何在本月7日至20日期間，曾在上述指明地方工作或值勤的人士（包括全職、兼職及替假員工），須於本月22日或之前接受檢測。受檢人士若在本月18至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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