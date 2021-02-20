疫情下，港人無法北上歎美食，有內地團購平台趁機大搞「跨境外賣」生意，每日直送探魚、木屋燒烤等深圳「美食」來港，就連生牛肉和魚生亦任客選購。《蘋果》連日追蹤，揭發多款生熟食品混入中港運菜車掩人耳目，涉嫌走私進口食物，再分銷各區自攜點。記者訂購的食品到貨後更問題多多，其中冰鮮肉出水、士多啤梨近半爛透、魚生疑變壞等。有醫生警告，如製造或運送途中食物產生「耐熱毒素」，即使高溫烹煮一樣「殺唔死」，食客隨時食物中毒。

記者：郭美華 郭杏妤 趙媛媛 攝影：莊建鑫 江子堯

「在港村實現太二酸菜魚……味道是一樣的」、「在香港花雙倍價格吃深圳外賣，饞死我了」。近日多個內地社交平台，大批港漂、新移民紛紛帖文，分享疫情下竟能歎到一河之隔的深圳「美食」！據知，現時坊間至少有3個網上平台，透過微信內應用程式「快團團」，提供跨境團購服務，其中名為「優鮮匯」近期最火紅，以提供內地出名食府招牌菜直送到港而突圍，會員多達3萬人。

從平台可見，分為外賣系列、肉蛋、火鍋、蔬菜水果，連沖飲都有，價格由8元至400多元人民幣不等。其中「外賣系列」囊括逾20間網紅食肆，包括探魚、太二酸菜魚、木屋燒烤、哥老官牛蛙、潤園四季椰子雞等，堪稱包羅萬有；當中探魚外賣更附送小型燃油燈，讓食客加熱食用。

除熟食外，還有不用加熱即食的「涼菜」食品；而最出位的，竟連各種冰鮮肉、鮮魚、易爛的水果，以及三文魚刺身、生牛肉都有，客服堅稱能由內地直送到港，但部分肉類未有標明牌子，來源成疑。

記者按指示以微信先聯絡該平台的客服，對方根據記者提供的居住地區，拉入分區群組，單是兩個元朗群已合共逾700人。該平台運作極具規模，送貨地域除港九新界外，連離島都有。

據知，平台按送貨日分為ABCD四隊，A隊送貨日為周二、周六，地點以將軍澳、西貢、高鐵總站龍圓方一帶及新界西為主；B隊送貨日為周三、周日，地點為九龍西、美孚及上水；C隊送貨日為周一、周五，全部只送港島；最後D隊送周四、周日，送貨點分佈最多，主要集中新界西、油尖旺及離島愉景灣、東涌等。

客人下單後可用人民幣付款，如用信用卡找數，會自動按當日匯率計算，截單後2日安排送貨，買滿700元人民幣可免費送貨上門，否則在指定地點取貨。送貨前一晚，群組會上載各自攜點路線及提貨時間。

記者試訂多款食物，包括哥老官牛蛙、潤園四季椰子雞、三文魚刺身、士多啤梨和冰鮮豬肉等，但取貨後發現問題多多。食物由客貨車送到自攜點，車內沒冷藏櫃，熟食外賣、冰鮮肉和各種食物，全部按客人貨單以「優鮮匯」膠袋包起。司機透露，所有貨物均於凌晨由內地運貨來港，「半夜攞貨，經大陸車落嚟，我哋攞貨後食個早餐，差唔多時間咪開工囉。」即是出貨至運抵香港，隨時要半日時間，他又指近日生意暢旺，「全港九新界都有！」送貨期間，司機曾遇警察，不敢多作停留，僅把貨品放在地上讓顧客自行拿取；又有司機於外賣食品旁吸煙，衛生情況一般。

記者收貨後即場檢查，所有熟食均有真空袋包裝，並用冰袋保冷，惟冰袋內的冰都已融化，冰鮮肉類亦有「出水」情況。而食物包裝只用簡體字印上產品名稱、訂單編號等，卻沒有產地、製造日期和到期日等重要資訊。即使是熟食，也沒註明食物成份標籤及如何翻熱等。

其中哥老官牛蛙最誇張，一個膠碗載有5隻已烹調好的牛蛙連麻辣湯汁，但碗蓋破裂，湯汁滲漏，更呈凝固狀，記者向客服查詢，對方卻稱：「不會有問題的！」至於士多啤梨，全部15粒，竟有6粒爛透，客服事後稱退款一半了事。

至於潤園四季椰子雞和三文魚刺身，記者購買前曾查詢「椰子雞」是生肉，能否進港？客服只說：「連接（平台）裏面有的都可以買！」記者追問倘運送被海關截獲時，訂貨人會不會負上刑責，對方卻沒回覆。貨到後，三文魚刺身包裝寫有保質期為4天，但盒上卻未見生產日期，故根本無法計算是否已過期。而農曆年間，平台推出訂貨贈送鴨掌優惠，記者向客服查詢如何食用，對方竟稱：「這是滷味，可以常溫的時候吃，不需要加熱。」感覺相當「牙煙」。

香港醫學會副會長、家庭醫生鄭志文指，經內地進港的熟食外賣若沒有冷藏於4℃以下，或烹煮至70℃以上，容易滋生細菌，未經加熱進食或會引致食物中毒，嚴重會細菌入血。他續指，即使把跨境外賣食品加熱亦不一定安全，因為當食物長時間沒有妥善保存，「有啲細菌會分泌耐熱毒素，留喺食物，用熱力係煲佢唔爛，食咗一樣食物中毒」。

根據《食物安全條例》，任何經營食物進口/分銷業務的人須向食環署署長登記為食物進口商/食物分銷商。惟翻查食物進口商/食物分銷商登記名單，並沒有該公司的登記。記者向食環署查詢該公司是否違規進口食物，署方沒有正面回覆，僅呼籲市民應向可靠的網上商店購買食物。又指不少食品需要特殊的儲存和運輸條件，市民應特別留意網上購買食物的性質和潛在風險。

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