為配合政府推動「智慧出行」，運輸署上月20日開始，分批安裝約12,000支新一代咪錶，昨日為更換計劃開展一個月，大埔鄉事會坊的咪錶位，約三分一咪錶出現故障無法使用，一眾駕駛者站在咪錶前研究一番亦束手無策，致電營辦商查問。運輸署證實昨晨有12支新咪錶故障，受影響時間75分鐘。

讀者吳先生昨日中午到大埔鄉事會坊咪錶位泊車，入錶時發現咪錶無法操作，屏幕顯示的日期為去年9月，咪錶倒數尚餘泊車時間有99小時，「個個企喺咪錶前，唔知點搞！」

運輸署回覆時承認，昨日營辦商的電話熱線曾接獲市民就大埔鄉事會坊新咪錶的查詢。根據營辦商的紀錄，其新咪錶後台監察系統於昨日早上約11時45分曾發出警報，顯示安裝在大埔鄉事會坊的其中12支新咪錶出現故障，未能提供正常服務，營辦商隨即作出跟進，並約在當日下午1時完成修復工作，有關咪錶已恢復正常運作。運輸署和機電工程署已要求營辦商就事故作出調查並提交報告。不過，運輸署未有解釋導致新咪錶故障的成因。

《蘋果》今日早上返回視察，現場有約30多支「二小時停車錶」的新咪錶，公眾假期收費時段為朝10晚10，全部運作回復正常，因此咪錶位泊滿。有的士司機正站在咪錶前，拿着手機掃描二維碼，研究新咪錶的使用方法，等候10時入錶。他直言，首次使用新咪錶，大家都不知道昨日新咪錶曾發生故障。

大部份到場的駕駛者均表示首次使用新咪錶，亦不清楚昨日新咪錶一度發生故障。新咪錶支援多種付費方式，駕駛者可利用流動應用程式「入錶易」在現場及遙距繳費，中午時分，李先生泊車到附近買餸，按三兩下選項已完成入錶程序，認為操作算容易，不過他未嘗試使用遙距繳費功能控功能，對於新咪錶昨日曾出現故障，他說：「畀多啲機會佢囉，可能咁啱得咁橋啫」。

另一名女士則謂，已用過新咪錶一、兩次，但仍未完全了解新操作的所有功能，她認為當局推出新系統，應給予使用者適應期，酌情處理，「唔敢話佢（新系統）好唔好，如果人哋入唔到（錶），佢（營辦商）了解咗唔係我哋唔想入，你唔好抄牌就得嘞。即係我哋係想入嘅，只不過操作未係咁暢順啫，我諗係用一個新嘅嘢要畀少少時間。」

運輸署預計於明年上半年完成更換全部現有收費咪錶。

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