西九龍公路發生三車串燒意外，事件中至少7人受傷。事發於下午5時許，一輛私家車沿西九龍公路往尖沙嘴方向行駛，至奧運站對開時，前方的車輛突然切線，私家車司機疑收掣不及，直撞前方車尾，尾隨的七人車亦撞上私家車，之後反彈撞壆始停下。現場消息指，事件中有4男3女受傷，包括兩名小童，部份人站在石壆邊待救。救護員到場後將各人送往廣華醫院治理，警方正調查事件。

從網上圖片中所見，現場一度出現逾2公里的車龍，交通嚴重擠塞，多名司機亦在fb出post呼籲大家「拉手掣，小心忍讓」。受意外影響，西九龍公路往西區海底隧道方向近奧運港鐵站的行車線一度封閉，至晚上7時半左右，路段已經解封，車龍逐漸消散。

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