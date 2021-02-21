疫情期間，健身室及運動場所先後多次關閉，市民湧到郊外避疫，衍生郊野遭污染及破壞問題。近日有行山人士發現，有「香港九大石澗之一」稱號的屯門青大石澗，竟有人以混凝土將石澗旁的大石填平，建起貌似棺材的石屎長櫈，更擅自開墾耕地、接駁水管，闢出梯田並種植蕉樹，將政府用地打造成私人後花園，十分離譜。有大律師指，霸佔官地最高可被罰款100萬元，監禁6個月，佔用人更需負擔清拆費用。

行山人士Ryan Wong前日到屯門青大石澗郊遊，赫然發現一名大叔帶同一桶疑似混凝土的沙石到場，其身旁的大石更已遭混凝土填平，變成一座石屎長櫈，Ryan即場問大叔「係咪你整個石屎台出嚟？ 」，對方承認更解釋，坐石頭不舒適，遂自行改建。而該石屎長櫈旁的大樹，樹下同樣遭人以石屎造出圓型石台。

《蘋果》昨到現場視察，由下白泥步行約3公里，經青大石澗臥龍潭，到達四疊潭，便發現該座約5、6呎長，3呎闊的石屎長櫈，惟不見該名大叔，現場亦無其他遊人。記者更發現，有人另闢新道路，到達石屎長櫈前的一段石級，有人於石級間放置木梯並以石屎固定，石級邊緣亦以石屎圍邊，令通往石屎櫈的路段變得平坦。

距離石屎約200米外一條小瀑布，旁邊放有一條木梯及鐵桶，內裏放有石頭。石澗兩旁更有人以鐵枝搭建帳篷，並掛有衣物及放置工具，包括：掃帚、清潔劑、太陽帽、帆布袋等，猶如工作間。

記者走近查看，發現帳篷入口已上鎖，最令人震驚的，是帳篷後竟有佔地逾千呎的梯田，斜坡上搭有多個竹棚，更有人接駁水管於梯田種植蕉樹及蔬菜等，蔬菜旁設有儲水池，儼然私人後花園。

翻查資料，青大石澗四疊潭是連續一級級的水潭，是此澗最險要之地，往上走時需手腳並用

行山人士王先生表示，過去鮮有到青大石澗，因此並無目擊有人破壞及非法開墾，他不贊成行山人士自行清拆僭建物，否則或會污染石澗水質，王先生認為，政府應主動介入事件。一名不願上鏡的屯門居民指，過去廿年菠蘿山至青大石澗一帶，曾有人多次進行掘地及非法開墾，破壞自然環境，政府部門曾多次清拆及圍封，惟情況禁之不絕。

生態導賞員戴緻賢指，青大石澗路況崎嶇，浮沙碎石較多，不適合行山經驗較淺人士，而且附近為軍事禁區及堆填區，並非良好郊遊地方。事件中，該名大叔以石屎填平石頭，對大自然及地貌造成永久性破壞，不能復原，批評此舉極度自私及令人討厭。戴緻賢認為，過去多次發生郊野被破壞事件，反映政府執法不力，呼籲行山人士自律，愛惜大自然。

大律師陸偉雄指，雖然青大石澗並非郊野公園範圍，惟仍屬政府官地，根據香法例第28章《土地(雜項條文)條例》，非法佔用政府土地可被檢控，首次罪可被罰款$500,000及監禁6 個月，罪行持續期間每日另處罰$50,000；若再干犯該罪行，則犯該罪行則可被罰款$1,000,000 及監禁6 個月，罪行持續期間每一日另處罰款 $100,000，佔用人亦需負擔非法建構物的清拆費用。

行山成港人抗疫日常，惟有人自私欲大自據為己有，令破壞事件時有發生。去年底，有行山人士發現，一批操鄉音男女於鑽石山海港花園對上行山徑非法開墾，於約300尺範圍鋪上地磚，更擺放雪櫃、飯枱、茶几，甚至鞦韆，更有人以柴火煮食。事件曝光後，地政署人員到場清理，並將違建物拆走。

大嶼山沙螺灣村去年10月以不堪遊客滋擾為由，自行於於往東涌及大澳方向的村口加裝兩道2.5米高鐵閘及帶刺鐵絲網，阻止行山人士進入，離島地政處雖然將鐵閘拆除，惟1個月後村民「拆一起三」。地政處其後再進行清拆，並每周派員巡視，以防再有人於政府用地上進行違規工程。

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