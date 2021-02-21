武漢肺炎第四波疫情中，多個地盤爆疫，但政府表現被動，被轟未有針對性措施遏止地盤疫情大爆發，直至本月中才推出相關措施，要求工友須持過去14天有效陰性結果，方可進入地盤，並於上周二試行，明日全面實施。今早有地盤工友趁着假期，抽空到檢測中心做檢測，以取得陰性證明趕着明日開工。

在梁顯利油麻地社區中心的採樣檢測站，今早陸續都有市民排隊輪候做檢測，當中包括一些地盤工友，希望在檢疫新措施實施之前，取得陰性結果，以便於明日進入地盤開工。

釘板工友李先生表示，因為明日要返大埔地盤開工，所以趁着今日假日，到社區中心做檢測，「接咗政府通知，公司嗰邊畀咗order我哋下邊啲工人，一定要做咗安全措施，有陰性結果先可入地盤做嘢，唔係就唔得」。

李先生表示，在新措施推出之前，自己都一直主動做檢測，對於今次當局強制工友在開工前必須檢測，他雖然認為有點麻煩，但「為咗工人，他人安全着想，麻煩都要」。

另一名地盤工友鄺先生亦表示，「一直有做緊（檢測），我走好多地盤，啟德一星期一次，周圍去，特別啟德爆發過幾次（疫情），一直都有做檢測」。他表示今日到社區中心做檢測過程順暢，職員向他表示48小時內會有檢測結果，驗出陰性會以短訊通知他。

建造業議會及香港建造商會於10/2公佈，要求工友須持過去14天有效陰性結果，方可進入地盤。

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