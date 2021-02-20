記者將購得的多款「跨境外賣」，交由兩名專家開箱和檢查，發現存在極大食物安全風險！專家指，牛蛙的外賣包裝只適合「餐廳附近居民訂購後即刻食」，單靠小冰袋完全不能為食物保質，而測試三文魚刺身、鴨掌的保存溫度，更分別錄得攝氏8℃和11℃，容易滋生細菌，列為「不宜食用」，呼籲市民切勿購買。

香港理工大學暫任協理副校長（創新及科技發展）、食品安全聯盟召集人劉樂庭教授表示，牛蛙雖然是包裝密封，但未有真空處理，只適用於短時間內食用。他指出，若牛蛙是從「哥老官」實體店購得，「餐廳本身可能諗住附近嘅居民訂咗之後即刻食。」惟直送到港只靠小冰袋，根本未能確保食物存放於低溫環境，運送過程亦無法確定運送環境符合標準。加上，盛載牛蛙的膠碗蓋破裂，食物是否變質成疑，「佢哋嘅外賣調味較濃，市民好難難憑肉眼或嗅覺，分辨有否變壞！」

香港高等教育科技學院講師文嘉敏博士則指，食品應存放於攝氏0至4℃的空間內，她用溫度計刺穿包裝袋量度溫度，發現只有椰子雞的雞肉溫度合格，為攝氏-1至0.2℃。至於三文魚刺身，測得攝氏6至8℃；鴨掌錄得高逾攝氏11℃，屬宜滋生細菌的「危險溫度」，不建議食用。

她又表示，市民購買後，除即場用溫度計刺穿包裝袋量度外，亦可憑包裝是否有「倒汗水」檢查食物是否安全，一旦有「倒汗水」，即代表食物曾離開低溫環境，這也可能令細菌滋生，不宜食用。此外，任何「預先包裝食物」，應按食物安全中心指引，附上食物標籤，但「鴨掌」卻未見相關標籤，不符標準，「佢要話俾我聽，入邊有咩材料、可以擺幾耐、營養成分、有冇落添加劑？依家乜都冇，完全唔合格！」

食環署回應稱，根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》規定，在本港出售的預先包裝食物應在配料表上詳列食物的配料。違反上述條例及規例，一經定罪，最高罰款為5萬元及監禁6個月。

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