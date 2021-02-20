對於「優鮮匯」老闆聲稱與多間深圳知名食府合作，記者日前到過相關的深圳食店實體店了解，發現平台收費比門市貴七成至一倍，以太二酸菜魚3至4人份量為例，平台賣308元（人民幣，下同），門市只賣178元；潤園四季的原味椰子雞，平台賣291元，門市僅賣148元，足足貴近一倍。惟兩間店均稱沒提供跨境外送服務，全由客人自己帶過香港。

記者日前到過深圳「探魚」和潤園四季椰子雞實體店，發現昔日的排隊人龍不再，在晚市時段，以前4人吃飯至少等45分鐘，現在無須等位，場內八成坐位空空如也。據「探魚」一名經理指出，過往該店3成生意來自港客，其中假日港客更佔一半，疫情下生意大減，惟有轉為主打外賣生意，但他指該店沒與網上平台合作提供跨境外送服務，客人如要帶去香港，只能自己帶。他亦補充：「外賣烤魚是全熟，加熱即可食，但並非真空包裝，故不能隔太久食，否則容易轉壞。」

潤園四季椰子雞經理亦稱：「你自己能過（境）就行，我們送不去（香港）！」但她透露，有客戶幾乎每日也來買，然後帶回香港，「有時2、3套，有時3、4套，但我不知他用甚麼方法帶。」她指日賣300多套外賣，內有一盒已斬件的生雞肉、醬油、調味料等，被問及生雞肉不能帶過香港，她卻指：「（海關）他都看着你買嗎？你放箱就好了啦。那就不查你，不是嗎？」

消息人士指，疫情前不少中港車客人在返港前，會替友人「順道」買些外賣，以螞蟻搬家形式帶返港，司機入境時一般向海關稱自用，並不違法，但疫情下無法通關，有人遂找無須檢疫的中港貨車司機「跨境送外賣」，平均每份外賣套餐約賺100元人民幣。

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