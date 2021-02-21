港島總區交通部特遣隊人員今早上約七時在區內展開代號火炬（FOSSINGTON）的打擊非法賽車行動，扣查一架車輛。

行動中，警員發現有車輛在東區走廊西行高速行駛，遂於告士打道舊灣仔警署對開截查四十五輛私家車，當中包括有法拉利及林保堅尼超級跑車，其中一輛日產GTR跑車懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。涉事車輛已被拖走和扣查，以作進一步檢驗。警員亦向另外九輛私家車發出俗稱「維修令」的欠妥車輛報告。除GTR之外，其餘車輛事後獲警方放行。

警方呼籲駕駛人士切勿以身試法，人員會繼續透過嚴厲的交通執法行動，保障市民安全及提高道路使用者的安全意識。

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