就記者所見，負責運送「優鮮匯」食物來港的中港運菜車，冰鮮肉只放在發泡膠箱內，且車廂亦非密封，更與蔬菜混雜運送，且存放時間亦較長，食物安全成疑。香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉指，所有循陸路運輸來港的食品，不論冰鮮肉、活禽、蔬果等，必須經文錦道經食安中心檢疫，而冰鮮肉必須要用冷藏車，故一般不會與蔬菜同一車廂。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手指，運送食物來港的貨車必須「菜還菜、肉還肉」，他首次聽聞菜肉同車，如貨車過關也是菜肉混雜，很大機會是走私。但他指疫情下，中港運菜車不准直接到東莞石碣、龍崗平湖取貨，司機只能在指定疫站等候，並將貨車交予內地司機代駕入蔬菜批發巿場上貨，故香港司機未必知道貨物內裝有甚麼，只根據貨主的貨單報關，故一旦貨內有走私貨，司機隨時變代罪羔羊。

他補充，疫下香港跨境貨車司機每日運送食品來港，故獲內地豁免隔離檢疫21天，但要遵守「三檢一線」，其中三檢包括司機每日入境內地時，需先在口岸採樣，然後才准去裝貨；運輸時必須沿指定路線，不可偏離，並只限大灣區範圍內，最遠僅及江門；如過關時遇查車時間太久要過夜，司機會被送到指定驛站酒店。一線即是貨車需裝上GPS追蹤系統，如偏離行車軌跡，內地相關人員會即時知曉。

對於「跨境外賣」是否涉及走私進口食物，海關及食環署至截稿前未有回覆，食環署發言人僅指出，根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，進口肉類及家禽，必須附有由來源地當局簽發的衞生證明書，或食物安全中心的書面准許，違者最高可被判監6月及罰款5萬元。

過去3年，食環署及海關曾就非法進口肉類及家禽作出共853宗檢控，檢獲數量為9,187公斤。其中進口冰鮮食物更相當嚴格，除獲食安中心批准外，其運送車輛亦要獲食安中心許可，並具一定規格包括冷凍溫度須在攝氏 0 度至 4 度之間，除裝卸食物外，載貨車廂所有門窗必須關閉，車廂須安裝量度溫度計等，否則同樣觸犯《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》。

執業大律師陸偉雄指出，若商戶沒有申請許可證進口食物，屬於走私行為，因公司在內地，客人吃後不適，基本上「無得追究」。他稱根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物均屬違法，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。今次事件中，運輸司機很大機會成事件中代罪羔羊，「因為司機係實際被海關拘捕嘅人，至於冇入境嘅入口商、生產商，海關根本拉唔到！」他提醒司機切勿以為走私食物是「小事」，而以身試法。

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