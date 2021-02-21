青大石澗大自然美景原本令人賞心悅目，卻疑被大叔用石屎僭建得不倫不類。環保人士斥責大叔行為極度無知和自私，更擔心對大自然生態及地貌造成永久破壞，直言「勸佢收手」。

綠色力量總監鄭睦奇批評涉事大叔做事魯莽、自私，「係上一輩人心態，覺得大自然嘅嘢可以想用就用。」直斥用石屎胡亂改變自然環境，後果嚴重程度難以估計，不但建造時會污染溪水，亦或改變原有河道，一旦大雨時水位上漲，水流或流向附近原本生有植物或植被的地方，造成侵蝕或破壞。

綠領行動總幹事何漢威稱，被石屎填平的石縫之間，原應有不少水中魚類、水生昆蟲及兩棲動物棲息；一旦石屎化「冇咗石縫可言，則等同破壞呢啲生物嘅棲息地同孕育場所。」對附近土地被人擅自開墾耕地，何估計需經過砍伐樹木，「可能雀鳥同昆蟲棲息地冇咗」，又指「梯田範圍都幾大，令原本泥土上正常有嘅植被都無埋，恐怕落大雨會造成水土流失，估計十年八載都未必生返啲灌木植物」，他認為被改建之處必須還原。生態導賞員戴緻賢認為，過去多次發生郊野被破壞事件，反映政府執法不力，呼籲行山人士自律。

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