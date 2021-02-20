警方接獲線報得知農曆年期間，有人租住單位開設非法賭檔，經深入調查後，深水埗特別職務隊及反黑組於(19及20日)連續兩日，展開突擊搜查行動，連環破獲4個非法賭檔，並拘捕56名男女，賭檔內更沒有人戴口罩，恐會傳播武漢肺炎病毒。其中一個非法賭檔位於桂林街與醫局街交界，一幢住宅大廈內。

破獲的賭檔內分別設有釣魚機、百家樂及麻雀，初步相信4個賭檔並無關係，行動中，共拘捕29男27女，年齡由25至66歲，撿獲8張麻雀枱、5部釣魚機、4副撲克及一張百家機賭桌，撿獲2萬3千元現金，被捕男女分別涉嫌經營非法賭檔，非法賭博及違反限聚令等，被帶署扣查。

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