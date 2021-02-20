警方昨晚在小欖轉車站截查一輛可疑私家車時，私家車司機加速逃去，雙方展開11公里的追截，其間私家車撞向一輛的士車尾停下，司機下車逃走，警員尾隨追捕，最終將司機制服，並一度拔槍戒備。被捕25歲男司機涉危險駕駛等3宗罪，被拘捕帶走，涉事私家車則為一輛失車。

昨晚11時許，新界北巡邏交通警員在屯門公路，發現一輛私家車駕駛態度有問題，警員在小欖轉車站對開截停私家車調查期間，司機突加油開車逃走，警員開車尾隨追截，私家車沿屯門公路駛落荃灣路天橋，經支路駛落大涌道交匯處，再轉入海興路逃走，於駛至海安路交界的燈位時，一輛的士在紅綠燈前停下，被追捕私家車從後駛至煞掣不及，撞向的士尾部後停下，司機立刻棄車逃跑，姓沈70歲的士司機並無受傷。

警員下車追捕私家車司機，經一輪追逐及糾纏終將司機制服拘捕，其間警員曾使用警棍及拔槍戒備，警員稍後進行調查，發現涉案私家車早前已經報失及被掛上假車牌與行車證資料不符，25姓章司機其後被帶署扣查，整個飛車追捕距離約11公里，曆時約18分鐘。案件列作偷車、危險駕駛及行使虛假文書處理，交由荃灣警區刑事調查隊跟進。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！