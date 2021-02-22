將軍澳寶坑徑溪澗被人用石頭及英泥築起平台，並興建堤圍自製非法魚池，引起各界關注。有區議員指區內有長者每朝都會到事發地點附近晨運，但不清楚他們有否築起平台和堤圍，並指出事件的根本問題為區內缺乏康體和休憩設施，逼使街坊需自行在山上興建設施自娛。工程師潘焯鴻則指，溪澗流經的岩石屬香港較少有的板岩（Slate），在地理和地質上具獨特價值，興建非法魚池所帶來的生態問題亦較日前屯門青大石澗的「人工石棺」為大，批評地政署監管不力，「點解唔執法呢？點解唔清拆同復原個地方呢？」

西貢區議會主席鍾錦麟表示，區內有一班長者每日早上都會到事發地點附近晨運，但不清楚是否由他們築起平台和堤圍。他認為，興建魚池的行為十分不可取，因溪澗附近的自然生態會被破壞，「唔會受到行山嘅街坊，或者成個後山嘅街坊去歡迎」；惟他並不肯定今次事件應由那一政府部門負責跟進，「過往經驗都可能會係地政署，但係地政署我唔知佢會唔會有專業知識去評估返改建對一個地區嘅影響。」

鍾認為，出現今次事件的根本問題為區內缺乏康體和休憩設施，不少年長的街坊唯有自行在山上興建自己想使用的設施，「終有一日，街坊之間會有衝突，或者可能有啲位置過咗界，破壞自然環境。」他指，不少區議員都曾多次要求政府在區內加設可供長者使用的設施，但相關部門一直未有積極跟進，批評政府在區內規劃上未有考慮長者需要。

揭發港鐵沙中綫醜聞的中科監測主席潘焯鴻觀察過現場相片後，推斷溪澗流經的岩石屬香港較少有的板岩（Slate），「呢個（板岩）香港唔多㗎...板岩牽涉咗流水更加唔多，其實係地理地質上，係一個獨特嘅地方嚟。」他指，興建魚池會截斷水流，影響下流生態；即使興建者駁有一條溢出（Overflow）喉管排水，但將來若開始養魚時，人工餵飼所帶來的水污染仍會影響下流，故與之前屯門青大石澗的「人工石棺」相比，今次興建魚池所帶來的生態問題更嚴重。

他批評，同類事件再次出現突顯政府的執法問題，因加建魚池和平台猶如在政府官地上非法僭建， 「既然地政署不斷巡啲屋上邊有僭建，點解又唔巡吓自己管轄啲土地呢？」

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