本港第四波疫情仍然反覆，而且不少是沒源頭的感染個案，市民仍須繼續抗疫。今日新增6幢大廈，因為有一宗或以上確診個案而被納入強制檢測公告的名單，當中4幢樓是公共屋邨。

今日中午記者到葵聯邨聯欣樓了解情況，有近100名住戶在地下排隊做檢測，他們登記資料後，隨即到臨時採樣站做檢測，當中不乏本來要返學的學生哥。

中學生關同學表示，今日本來要回校考試，但校方要求出示陰性檢測報告才可以回校，但可補考。他直言感到麻煩，但也別無他法。

區議員吳劍昇指，當局於今明兩日在聯欣樓設臨時採樣站為市民做檢測，最快今晚或明早有結果，但要是取樽留深喉唾液樣本，明天交樽，要周四五才有結果，建議市民要選用適合自己的採樣模式。

今日（2月22日）新增一宗或以上確診個案的大廈：

1. 葵聯邨聯欣樓

2. 粉嶺馬適路38號皇府山第5座

3. 觀塘翠屏（北）邨翠楠樓高座

4. 深水埗福華街 48A-48B 號及石硤尾街 27-29 號

5. 將軍澳尚德邨尚信樓

6. 慈雲山慈正邨正怡樓

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