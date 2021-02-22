號稱「香港九大石澗之一」的屯門青大石澗，最近遭人以混凝土將大石填平建成「石棺」，並擅自開墾耕地，打造私人後花園。事件引起市民熱議，紛紛炮轟有關人士行為自私。有行山客指一個月前撞破「石棺」大叔的惡行，對方辯稱巨石用作休息，還自吹自擂起得好靚。

《蘋果》記者今日再到現場視察，有別於由下白泥出發，今次取道屯門良景邨，沿車路上斜後，接着的路段都是浮沙碎石，相當崎嶇，最後再經過石澗，步行近兩小時才到埗。

記者在途中遇上行山客陳先生，他表示一個月前目擊該名大叔起「石棺」，「當時啱啱整緊，撬咗舊大石落嚟」，他出言勸阻，但不獲理會。陳遂致電政府熱線舉報，但無法找到相關部門，「（熱線）永遠都唔通」。

他指總共見過「石棺」大叔3次，第一次大約是一個月前，當時對方鬼鬼祟祟，陳見石澗有大石被摧毀，直斥其非。其後再有一次在山路上見到對方，該名大叔解釋：「喺度無得坐，畀人坐嘛！」還稱讚自己的傑作，向陳先生說：「你落去睇吓啦，依家好靚呀！」

第3次就是上周五（19日），陳一面質詢一面拍片。他向《蘋果》提供當日的片段，當時大叔用竹竿做檐挑，一邊挑着一袋相信是在現場撿拾的碎石，另一邊挑着一袋雜物。陳先生責問他：「做咩搞到個台咁大、咁肉酸呀？你好心做壞事呀！」但對方支吾以對：「係呀...係呀！」抬起檐挑往山上去。

陳先生繼續追問大叔建「石棺」的原因，大叔轉身說：「游水游得辛苦，有得坐吓呀...邊度有得坐呀？」然後往遠處離去。

陳說：「以前一眼就見到瀑布，依家被石屎壆頂住，好闊好大、好肉酸，無晒自然感，除非捉住叫佢還原返，還原都係差，不過會好啲啦！」

土生土長的巴基斯坦人阿B，看過即時新聞報道後，今日亦慕名到來。「我覺得呢度幾靚，所以嚟呢度。畀我嚟到好開心，風景好靚...原始係最靚嘅，無啦啦攞咗政府啲地嚟開土...政府部門要嚟睇下點樣畀人破壞呀！」不過，記者在場期間，不見有政府部門人士蹤影。

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