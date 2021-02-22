「見到BB咁艱難都捱過咗，我更加唔可以放棄，追究警方到底！」42歲劉女士上月20日在土瓜灣遇警員截查，被辱罵「死肥婆」並反鎖雙手，疑受驚過度誕下早產兩個月的兒子，明日是兒子滿月，劉女士下午往醫院探望，首次親手餵奶，享受母子間最互動一刻，她熱淚盈眶，並堅持向警方討回公道。

BB因不足月出世，身體孱弱，來到這個世界即被抱往新生兒深切治療部，插滿喉管，躺在氧氣箱內，劉女士心痛不已，終日以淚洗面，事隔一個月，BB進展良好，已搬離深切治療病房，轉往新生兒加護病房，不再需要使用呼吸機，雖仍未拔胃喉，但已可以人工餵奶。現時BB體重達1.8公斤，較剛出世重了0.3公斤，醫生指情況樂觀，着劉女士不用太擔心。

下午3時許，劉女士帶同新衣及棉被往醫院探望，預計可以手抱BB，但院方指還須觀察一兩日，不宜抱他，卻准許劉餵奶，她手持奶樽餵B時，望着小生命在啜奶，她十分感動，母子間四目交投一刻，非千言萬語可以形容。

劉表示，感覺兒子生命頑強，一步步茁壯起來，希望「越嚟越好快啲出嚟」，更指「覺得BB好有鬥志，好叻抗爭咁」、「BB同衰人做鬥爭」；又強調自己受愛兒啟發，不會退縮，一定追究警方責任，雖然早前往警署報到，被困了數小時，案件至今未有進展，但她會堅持到底，誓要討回公道。她上周五到警署續保，將在下月中再報到。

劉女士連日為BB滿月張羅，準備新衣、豬腳薑及紅雞蛋，又提到新春期間，親友封了不少利是給她愛兒。為了探望BB，她每星期需要檢測一次，取得陰性報告，上周六剛檢測完，工作人員指要四日後才有結果，擔心今天不能探B，幸上午11時收到陰性報告的短訊，始放下心頭大石。

上月20日，懷孕7個多月的劉女士稱在土瓜灣被警方無理截查，其間遭辱罵「死肥婆」，被反鎖拖行，更以阻差辦公罪名拘捕，三日後她大量出血早產。

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