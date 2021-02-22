繼屯門青大石澗日前遭人用英泥將澗邊大石填平，建起貌似「人造石棺」的石屎長凳後，再有市民揭發將軍澳寶坑徑溪澗亦被人肆意破壞，用石頭及英泥築起平台及堤圍，興建非法魚池。往日流水淙淙的溪澗變成一潭死水，有行山客狠批事件離譜，已致電1823向政府部門投訴，直言：「唔制止佢，只有越起越多」。

網民陳先生周日（21日）在fb發帖，指寶林邨附近的寶坑徑溪澗被人用石頭及英泥築起了一條堤圍養金魚，堤面上用紅色漆油寫有「請勿踩網 內有金魚 請勿掉石頭」等字眼，而溪邊亦見到一個新建而成的平台，不遠處更放有大量雜物及氦氣罐。他又指有人更在澗邊掘走泥土，加上繩索及路牌，開辟一條新路徑前往小夏威夷徑。

他表示自己在2019年曾到寶坑徑一帶行山，形容寶坑徑的溪澗「好靚」，「有幾層天然蓄水池，但今日去第一眼見到真係愕然，不能置信」；過往溪水會一直向下流，惟現時築起堤圍後，水流被截斷，「正正喺中間閘住佢呢，成個畫面就唔同晒囉。」此外，他指附近亦有一個晨運平台，有雨棚、櫈、花盤，足夠讓行山人士休息，直斥破壞自然生態的人過份，「唔制止佢，只有越起越多！」

陳先生推斷「佢哋起個後花園畀自己玩囉 」，他估計非法魚池是由退休人士所興建，十分不齒他們的自私行為，「條堤用石屎咁樣起法呢，完全返唔到轉頭。」儘管如此，他仍認為「嗰個魚池一定要打走咗佢」，但一般市民未必有權力和技術清拆堤圍，故建議由相關政府部門負責，自己日前亦已致電1823進行投訴。

《蘋果》記者今日到寶坑徑溪澗實地視察，由坑口起步至寶坑徑到陳先生所指的小水潭，大約1小時。現場所見，小水潭約池1米乘1米、深約半米，由磚塊加石屎築起一幅小圍牆，其中一邊後面有6塊白色膠網，並在石磚上用紅色漆油寫著「請勿踩網 未（龺干）乾」，池內有金魚 請勿亂掉石頭」警告字眼，惟記者在潭內未有發現金魚，而潭水內亦見有後天加舖的水喉頭，但處於關閉狀態，亦未能發現開關掣，反而因潭水沒有流動，變成「一潭死水」，頗為污濁。此外，在水潭人工加建石縫部份，及附近四周山邊，插有大量燒掉盡香燭。水潭對上亦有兩處明顯人工後加的石屎磚牆，附近放有一個破爛捕魚網、氦氣罐，亦栽種有4、5株花，部份已枯萎。

居住在將軍澳區的行山客梁生表示，他自2015年開始間中行這條路段，坦言過往並沒有留意水潭後天人工加建部份，他細心視察四周後，並不認同有關行為，「唔係咁好囉，經過見到插晒香，唔知以為係個潭發生過命案，插晒香咁，恐怖化咗個環境。」

梁生承認在山野間不時會見到有後天放置的凳及供途人休息的地方，認為無可厚非，但若對環境造成破壞，則有待商榷。

將軍澳寶坑徑是前往小夏威夷瀑布的其中一個地方，而小夏威夷瀑布位於將軍澳村後的將軍澳石澗內，石澗有多條大少不一各有特色的瀑布，統稱為「小夏威夷瀑布」。沿小夏威夷徑可走至上游，既可飽覽將軍澳村一帶的景色，亦可遊覽昔日的水壩遺址。

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