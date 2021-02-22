早上10時56分，警方接獲多名駕駛人士報案，指一名男子操控電動輪椅在呈祥道西行線行駛，其間穿梭路邊和行車線之間，驚險萬分，尾隨車輛都減慢車速讓路。惟警方到場了解，未能找到該電動輪椅。

有市民在巴士上及明愛醫院對上的行人天橋，分別拍攝到輪椅漢的蹤影。相中可見輪椅漢滿頭白髮，戴上口罩但露出鼻子，穿着膠拖鞋和深色衫褲，垂下頭望着輪椅操控杆，目測約80歲；椅背掛上一個橙色的袋。

由巴士乘客拍攝到的片段可見，電動輪椅在慢線與石壆之間緩緩前行；但另一位市民在行人天橋上拍攝到，電動輪椅沿中線行駛，或是踏着中線與快線之間前進。尾隨的車輛，包括雙層巴士、密斗貨車和中型貨車等都減速，或是保持一個車位的距離，以防發生碰撞。以最短路程計算，若電動輪椅在黃大仙新光中心轉上呈祥道，西行至葵涌道離開，單是呈祥道已行近8公里，非常危險。

資料顯示，有關電動輪椅的道路違規事項，並非以《道路交通條例》監管，而是以《簡易程序治罪條例》控告，當中第四項第八條提到「無明顯需要而在行人路上駕駛、在公眾地方罔顧後果或疏忽地駕駛，駕駛速度或方式會對公眾產生危險」等等，一經定罪，可處罰款500元或監禁3個月。

以往也曾有市民駕駛電動輪椅駛上馬路的情況，2016年1月11日，一名男子坐着電動輪椅，沿漆咸道北往觀塘方向行駛，過程被駛經的電單車攝影機拍下；跟隨電動輪椅的司機紛紛煞車收慢或切線閃避，險象環生。

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