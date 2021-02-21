職場上不時有僱員因人事問題而被針對及排斥，有工友啞忍多時，出現失眠、渾身乏力等精神創傷的徵狀，需長期食藥求醫，影響日常生活，甚至萌生死念，最終向勞工處求助，但被指舉證困難，無法批核工傷申請，大感無助。工業傷亡權益會批評現行勞工法例落後，精神創傷未被列入職業病名單，難以保障僱員權益，令受創僱員遲遲未能獲適切補償。

刁難侮辱扣人工樣樣做齊

任職私人司機的林先生於2008年入職，負責接載不同人士出入，每日工作十多小時，任勞任怨，甚至同事深夜下班，他亦會開車送同事回家。直至2013年妻子出現子宮瘤及淋巴問題，他希望能夠準時收工，回家照顧妻子，只好將同事載到附近轉車站，詎料不獲上司諒解，更出言責備：「你係冇開工時間，亦都冇收工時間！」

事後上司開始刁難林先生，將他每日取車地點由太子調到西環，強迫他短週上班，甚至他腹瀉希望休假一天，卻遭對方拒絕，並要求他當天不停跨區接送，做足十多個小時，最後因急剎車扭傷頸部，需休息數天，惟他遞交醫療保險申請時又再被刁難，令他情緒激動暈倒，傷及尾龍骨，「佢（公司）話我唔係工傷，叫我寫咗紙仔畀佢，講我唔會搞工傷，我話我係唔會寫。」

雖然勞工處介入事件，但公司一直不肯發還林先生的尾龍骨診斷證明及收據，令林先生無法與勞工處代表見面，其後他更被調職至辦公室助理，繼續被針對，甚至被剋扣約2,000元工資。他向上司追問事件，惟對方態度敷衍，聲稱全不知情，「畀人蝦、畀人笑，當眾話我冇用，仲話『你而家冇司機做，係公司先肯收留你』」令他萬分委屈，難以釋懷。

林先生難以忍受公司的人事問題，最後於2019年離職，並求助勞工處及法援，不過對方指舉證困難，加上公司無人承認責任，難以證明他因工作而出現精神問題，無法批核工傷申請。現時他們兩夫婦靠綜援過活，林先生腰頸仍經常疼痛，亦需服食精神科藥物，坦言曾萌生死念，與家人同歸於盡，「唔知講咩先叫啱，咩先叫錯，我咁大個人都唔識分而家」。訪問期日，林先生仍大感委屈，明明因公司安排失當受傷，但無人還自己公道，不斷噱哭，桌上紙張都被他捏得皺成一團 ，難以釋懷。

難抵壓力 萌輕生念頭

芳姐在大型公司任清潔工十多年，表現一直非常理想，得到上司讚許，至2018年，她因丈夫患癌婉為由，拒絕新上司彈性工時的要求，其後被3名管理層輪流針對，更被指罵：「你係個清潔工，唔可以有平等待遇」。芳姐其後向勞工處及平機會求助，得悉公司已違反合約，觸犯家庭崗位歧視條例，惟丈夫卧病在床，兒子仍然在學，她為保住飯碗，決定息事寧人，高層亦親自向芳姐道歉。

芳姐以為事件告一段落，但新上司替她進行工作評核時竟填上負評，令她深感不忿，由於評核直接影響工資，芳姐的精神壓力倍增，開始出現失眠、手震、渾身乏力等情況，經轉介下求醫專科精神科。

其後她正式向勞工處申請工傷賠償，在等候判傷結果的9個月間，芳姐仍繼續被針對，令她身上長出大量風癩，既痕又痛，甚至一度在工作期間嘔血，未知原因。去年9月，她因病需請假一天，但上司只批半日病假，又要求她做抹窗等危險工作，曾有同事不屑上司的針對行為，替她出頭，卻惹來指責，令芳姐感覺連累別人，「如果過去一年我做得唔好，你應該要提出，叫我點跟你指示做，而唔係千方百計煮死我」。

芳姐更憶述，其中一位上司誣衊她打爛水杯，疏忽工作，令她覺得孤立無援，想一死以示清白，幸得同事阻止，及時將她送院，阻止悲劇發生，「喺呢9個月好辛苦，佢哋依然用佢哋嘅方法打壓我，無理取鬧，明明有啲嘢唔關事都要入我數」。最後勞工處批核芳姐的工傷申請，她成功以精神受創得到賠償，繼續留在公司工作，而涉事三名涉事管理層被調職，成為極少數因精神創傷得到賠償的個案。

法例落後舉證程序困難 僱員未能得到援助

工權會總幹事蕭倩文表示，職場欺凌導致精神創傷非常普遍，但受影響的僱員不懂向外界求助，加上現時保障僱員的法例落後、舉證程序困難，往往令僱員未能得到援助。僱員要成功申請工傷賠償，亦需提交大量證據，證明精神創傷由職場問題所致，舉證難度較高，「因為冇一個單一關係，係唔係完全由於職場欺凌、僱主上司對下屬有問題而引致情緒困擾出現呢」。

國際勞工組織早於2010年將創傷後壓力症候群（PTSD）列入職業病單名內，惟香港勞工及福利局仍未跟隨相關標準，修訂合時的《僱員補償條例》，現任勞福局局長羅致光更於2019年表示，國際未有公認的準則或醫學證據，證明工作壓力會直接引致某一種精神病或情緒病，暫未有考慮把精神創傷納入職業病。

蕭倩文批評法例落後對僱員保障非常不足，又指勞工處是否願意深入調查，需視乎證據是否足夠，以及僱主的配合程度，而且亦無統一的處理方法。她指芳姐的僱主一開始不承認事件，但經深入調查後，又有資料及理據證明有單一關係，指她因職場欺凌引致情緒困擾，才能成功獲得賠償，「男事主（林先生）比較複雜，因為牽涉肉體工傷嘅問題，之後出現情緒困擾，喺咁複雜環境下好難證明單一性，同埋僱主由頭到尾都反對事主指控，勞工處收集的資料亦非常有限」。

勞工處表示，根據《僱員補償條例》的規定，僱員若在受僱期間因工作遭遇意外事故以致受傷，僱主在一般情況下須負起《條例》下的補償責任，視乎意外事故的個別情況，僱員受到的損傷，可包括肢體損傷、器官功能損傷和精神創傷等。

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