網上近日有人上載車Cam片段，可見有車輛竟罔顧交通安全，於紅隧中段停車，其後車內乘客更施施然落車，懷疑與他人調位。片段流傳後引起網民熱議。運輸署其後證實事件，並指會跟進。

根據片段下方標記時間，事件發生在上周六（20日）中午12時左右，拍攝片段的車輛正尾隨一輛白色七人車經過紅隧，突然七人車前方有車輛突然停在隧道中段停車，迫使尾隨的七人車以及拍攝片段車輛停下，其後車上有兩名分別身穿白衫和黑色外套人士，先後落車及上車，其間對面行車綫的車輛依然行駛中，險象環生，擾攘約40秒後始重新開車。上載片段的網民稱，突然停低車輛為一輛銀色平治私家車，白衫者為一名女子，停車後要求與黑色外套男自調位，未知何故。

片段曝光後引起網民熱議，不少人都批評白衫女子「唔識死咁」、「幾咁無危機意識」、「我係咪返咗大陸呀」；不過，亦有人認為可能是司機遭遇突發情況，需要緊急停車調位，直言「如果司機真係身體不適，不能繼續駕駛，又吹佢唔脹」、「可能司機唔舒服，格硬繼續揸一係撞一係停」等等。

運輸署回覆《蘋果》查詢時，表示紅隧營辦商翻查閉路電視紀錄後，發現於當日中午約12時15分，有一車輛在海底隧道往香港方向的管道內停下約1分鐘。運輸署已要求隧道營辦商就個案提交書面報告，待有進一步資料及有需要時，署方將與隧道營辦商按既定的檢控程序作出跟進。

根據《行車隧道(政府)規例》(第368A章)第9條第(1)(c)及(1)(e)款，除規例所指的特定情況下，任何人均不得在隧道內將任何車輛停下或允許任何車輛停留不動，以及非因按照該規例第9條第(2)款或非因緊急事故或非因召援而下車。任何人違反該規例第9條，即屬犯罪，可處罰款$5,000及監禁6個月。

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