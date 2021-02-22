新界北總區交通部特遣隊人員，於前日（20日）凌晨約1時許，展開代號「火炬」的打擊非法賽車行動，於粉嶺公路一帶巡邏期間，發現一輛黑色寶馬私家車往元朗方向高速行駛，更一度超過路面限制時速100公里近一倍，同時靠左扒頭及跟車太貼。

其後，警員在青山公路元朗段截停該車輛， 車上24歲姓秦本地男司機未能通過酒精測試被捕，並被控以一項「危險駕駛」罪、一項「酒後駕駛」罪、一項「停牌期間駕駛」罪及一項「駕駛時沒有第三者保險」罪。案件今日在粉嶺裁判法院提堂，而法庭拒絕被捕司機保釋，他須還押直至案件於3月8日再訊。

另外，警方事後亦拘捕該名24歲姓鄧車主，涉嫌「容許他人停牌期間駕駛」及「容許他人駕駛時沒有第三者保險」。他已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。

大年初一有近50部辣跑無視警車在附近出沒，在沙田火炭疑非法賽車，更以燒煙花做「起步禮」，場面相當誇張。農曆年假過後，警方開始高調打擊非法賽車。其中在昨日早上7時，警方以發現有車輛在東區走廊高速行駛為理由，於灣仔告士打道截停45輛跑車，包括GTR、林寶堅尼、法拉利等，猶如名車展。最後，警方拖走一輛GTR，涉嫌非法改裝，其餘車輛均獲放行。

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