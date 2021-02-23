被納入強檢大廈的葵涌葵聯邨聯欣樓，今早有人高處墮下，跌毀現場一輛後備檢測車，並撞到一名女街坊。墮樓老婦送院搶救後不治，受事件影響，現場檢測服務暫停個半小時。

早上10時18分，一名老婦由葵聯邨高處墮下，跌在大廈後門壓中一部檢測車，同時亦擊中一名女途人。檢測車屬後備車，當時無人在車上，惟女途人前額受傷，而墮樓老婦倒在其身旁。

警方到場將墮樓老婦送院，但證實不治。她姓陳72歲，有病患困擾，警方正聯絡其家人了解事件，初步相信事件無可疑。女途人姓曹46歲，除前額受傷，亦感到腹痛，留院治理。

聯欣樓因為有確診者，昨日被政府納入強制檢測大廈，居民須於昨天和今日做檢測。當局於地下設臨時檢測站，派來兩部檢測車，替居民做採樣。昨日中午時分，一度有近百人排隊。居民在聯欣樓地下、沿葵聯路排隊，檢測車則停泊樓宇背面、靠山坡的位置。

今日事發時不少居民在樓下排隊檢測，至於受傷的女途人亦是葵聯邨的居民。現場有4名職員疑目睹事件受驚，要坐在一旁休息。警方將案件列有人墮樓處理，案件仍在調查。

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