三跑地盤爆疫，儘管機管局要求員工要定期做檢測，但始終未能讓工人安心工作，特別是檢查檢測報告，一時蓋手印一時派貼紙，工友擔心過程粗疏，難以杜絕播疫風險。

因應早前出現的三跑地盤感染群組，自2月9日起，機管局要求所有前往三跑填海區工地的工作人員在登船期間，要出示14日內發出的武漢肺炎陰性檢測結果的電話短訊，並透過身份證核對短訊上的資料，否則會被送回出發碼頭。

工友劉先生（化名）透露，由當日（2月9日）起，碼頭的南亞裔保安員會在工友登船前，核對他們的檢測短訊和身份證，然後在手背蓋上原子印以悉識別。其後因為原子印被指不衞生，兩日後改為派貼紙以作辨認；下船後，有員工在三跑地盤檢視貼紙作實。

劉續稱，自上周六（2月20日）起，碼頭保安員卻一改之前的做法，只檢視工友的登船證，未有再核對檢測短訊和身份證。登船後才有工作人員抽檢工友，要求出示陰性結果，但只是抽樣檢查，並不全面。劉說：「主要揀啲無瞓覺，合埋眼都唔會叫醒喎。」下船後，亦沒有人如以往般檢查確認。劉先生感到奇怪，「我哋返工，把關呢個位都做到咁樣，呢件事變得好兒戲囉！」

劉先生指，在機管局實行蓋印及貼上貼紙的檢查措施前，工友須定期上載檢測結果予管工，「都check得好緊」；但在機管局實施該措施後，劉先生工作的公司吩咐他「唔使send上去（公司），因為上船會check」。豈料，如今上船只是抽樣檢查，相當粗疏。他坦言，為求安心，希望機管局回復之前的檢查措施，「我想要啲繁複少少嘅步驟...對吓身份證，睇吓檢測報告，因為大家都想繼續可以返工。」

三跑地盤工程浩大，涉及多份工程合約，每日近3,000人開工，荃灣碼頭、東涌碼頭及屯門碼頭均有接駁船前往三跑地盤。記者今晨6時許到荃灣碼頭視察，其時已有逾百工友候船，有人在岸邊排隊，亦有人在旁邊花槽等候。現場所見，大部份工友均戴上口罩，亦有排隊工友除下口罩進食，或除下口罩看手機打發時間。

一名拒絕上鏡的工友表示，由於他們是強制檢測人士，公司定期向他們派發檢測樣本膠樽，通過檢測者，會在其登船證上蓋章或貼紙確認；登船時工友只需出示登船證辨認，以簡化程序，但登船後仍會抽查，要求出示檢測報告的手機短訊。

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