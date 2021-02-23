政府昨晚刊憲新增7幢大廈納入強檢公告，其中強檢大廈之一馬鞍山恆安邨恆海樓，中午高峯期有約百名居民排隊，有居民認為採樣站多人排隊，沒有保持適當社交距離。有屬於優先接種疫苗組別的居民坦言，不着急接種疫苗，首要與家人商量疫苗的安全性，「實有得打，唔使急，做好自己本份。」

政府今日會在以下地點增設流動採樣站，為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供檢測服務，包括薄扶林華貴社區會堂、北角偉文大廈露天停車場、鰂魚涌社區會堂停車場、筲箕灣東盛苑平台、屯門澤豐花園羽毛球場、馬鞍山恆安社區中心。

任何在本月9日至22日期間曾身處指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月24日或之前接受檢測。受檢人士若在本月20日至22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

馬鞍山恆安邨恆安社區中心，今明兩天服務時間均為朝10晚8。恆海樓居民倪女士對強檢整體安排可以接受，唯獨「安全距離差啲」。武肺疫苗已開始接受網上預約，她符合五個可優先接種組別的人士，但她坦言不懂得如何預約，要兒子協助。加上她雖然聽聞科興疫苗有好評，但不會心急接種，「好多人話呢個好，唔知呀，我對呢啲唔認識，同啲仔商量吓，實有得打，唔使急，做好自己本份。」

任職銀行業的居民陳先生稱，早上出門上班沒有查看郵箱，及後看新聞才得悉所住大廈納入強檢，公司擔心安全問題即刻着他離開接受檢測，他認為現場多人排隊候檢，比較密集，「咁多人會唔會可能通知我哋分批落嚟，唔使咁多人聚埋一齊會好啲」。

此外，鰂魚涌康怡花園D1座亦是強檢大廈之一，居民要前往相距約1公里的鰂魚涌社區會堂停車場接受檢測，下午1時後，陸續30名居民到場排隊，有居民攙扶老人家到來，見婆婆行得有點氣喘，家人認為該段距離「老人家嚟計都辛苦」。鰂魚涌社區會堂停車場今日下午1時至晚上8時開放，明日朝10晚8。

昨晚 (22日)刊憲納入強制檢測公告的大廈名單

新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 新界馬鞍山恆錦街1號恆安邨恆海樓

2. 新界元朗八鄉橫台山永寧里328A號

3. 香港北角堡壘街11-17號偉文大廈

4. 香港鰂魚涌康盛街17-19號康怡花園D1座

5. 香港筲箕灣耀興道28號東盛苑

6. 香港香港仔華貴道3號華貴邨華禮樓

7. 新界屯門青松觀路33號澤豐花園澤民樓

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