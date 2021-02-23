郊遊成為疫情下港人的熱門活動，除經常有行山客投訴滿地垃圾，非法建設亦十分常見。有行山客向《蘋果》投訴指，金山郊野公園有土地竟被非法開墾尤如「遊樂場」，有10米長滑梯路軌，但設施非常接近山邊，恐有「飛落山」風險，有傳農曆年期間便有人玩滑梯發生意外。有行山客聲稱約一年前已見相關設施，曾向地政總署反映，但時至今日仍未見完全清拆。《蘋果》正就事件向地政總署查詢。

記者到金山郊野公園現場視察，由華景山路出發沿路上山，在接近山頂位置即見滑梯設施。滑梯路軌由木造成，本來離地約半米，可用木板或滑輪車沿路軌滑下，現時路軌已被拆開放置地上。起點由山頂開始向下滑，雖然不算陡峭，但全程有10米長，非常接近山邊，一不小心即有墮崖危險。

有行山客指，之前更一度出現游繩滑索。在旁亦有一個魚池，內有至少30條金魚，又有單槓等健身設施。今早才有地政處派員到場貼告示，勒令3月16日前要清拆的命令。

「呢啲非法開墾真係越嚟越過份。」陳太（化名）是行山常客，見盡山頭的非法建設，對於這段危險滑梯感到不齒。她與友人經常路過該路段，一年前目睹滑梯及魚池由一群叔伯建成，其間不斷有人在該處遊玩、打邊爐。她得知有行山客同樣不勝其煩，已向地政處投訴逾半年，但只收到當局回覆指該處為官地，會勒令清拆，但時至今日仍見到設施。今早陳太雖見有勒令停止佔用官地的告示，但她謂沒信心會有人執法。

「聽講出咗意外 ，（所以）安唔安全，都成疑問。」她指可能建設人原意供人玩樂，但可能「做多咗」，反而放桌椅或設避雨亭會更有意義。

不時到場運動的邱小姐，亦知道近日有意外發生。她指新年期間一對中年夫婦玩滑梯，豈料婦人中途墮地，撞傷下巴與頭部。惟當時無人報警或召救護車，因為生怕曝光後人有人到場會拆去設施。

邱小姐嘆4、5年前該處綠草如茵，但一年前有群大叔入侵，就面目全非。「我覺得多幾個呢啲呀叔，一人（砍）一忽，咁冇咗啦成座山！」她語氣激動：「我諗佢想頂埋迪士尼樂園！」她向記者指，現場大樹都被索繩索緊，生怕影響樹木健康。

居於附近的陳先生就指，魚塘上雜物處處，打趣說起初誤會是棺木，直至今日才發現內有活魚，甚為驚訝。不過他都不贊成有人建設滑梯路軌：「設施一定影響生態，原始係最好。」他指雖見過不少山頭「私竇」，始終滑梯位置為山坡，容易發生危險，行山人士應該自律，避免濫用救援服務。

不過，有行山客直言曾玩過滑梯，感到非常有趣，更指上次有吊索玩。Antonia指去年曾到訪一次，了解到「負責人」為退休人士，因喜歡做手工而建造路軌。當時對方借予她一個有輪的木板，即可沿路軌滑下，當時一眾友人都有耍玩。「夠膽就玩啦，不過後果自負。」她深明危險，不過認為「負責人」不是斂財且予人歡樂，可以接受。

記者發現滑梯後方有幅打理整齊的空地，一位老伯指自己退休後均在該位置「工作」，他直指滑梯危險，又指過往有大量家長帶子女到場遊玩，免生危險所以已替友人拆去。

他辯稱大家不是非法開墾，只是為人提供歡樂，但行山客「唔抵得」才會投訴。因此就算環境打理得井井有條，總會有人反對。「佢哋唔理解老人家退休後冇娛樂，咁樣都係想健康。」

他即席揮打沙包，又邀請記者參與指沙包「任打唔嬲」，歡迎遊客使用地上瑜伽墊。他續解釋：「全香港新界，好多老人家搭呢類（建設）。」問到他會否怕被檢控，他自言只是運動，不明白政府可以如何檢控，除非有人員目睹他正在工作。「佢告我咩，都係要講法律㗎。」惟記者未與老伯對話前，已見他手執油漆髹油，現場一度傳出刺鼻油漆味。

他揶揄律政司也捲入僭建風波，卻絲毫無損，而自己只是為人健康着想 ，所以「應該冇咩所謂」。

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