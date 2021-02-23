大埔碗窰路至打鐵屻村溪澗，有市民多次發現有龜殼被塗鴉的巴西龜被胡亂棄置路段溪澗。香港棄龜關注組成員四次接到村民投訴，今早再聯同義工幾名到場救龜。連同今早的救援行動，在同一地點四次發現有40隻龜被放生，當中其龜殼全被寫上「某某放生」的字樣。關注組創辦人Ivy譴責放生者在龜殼上塗鴉的行為，「放生等於害咗佢哋！」，希望市民就事件關注放生龜隻的問題。

碗窰路至打鐵屻路旁的溪澗難行，山路崎嶇，水質混濁，更會有水蛇出現，惟成員不理危險，多次奮力救龜。截至今午義工已成功救獲16隻生龜，但有至少14隻撈起時剩下龜殼、更有相信已經死去一段時間的龜屍，腐屍味夾雜污水傳出陣陣惡臭。

關注組成員Cecilia指是次救龜行動「唔辛苦，但係最大量，以野外嚟講今次算幸運，放生後短時間可以通知到我哋拯救」。她解釋關注組成立至今一直在普通水池或海上救龜，每次只有數隻；惟是次同一地點發生四次，合共數量有40多隻，「好誇張，真係可以用史無前例咁形容」。她更指每次當有被救龜死去會進行小儀式，對於今次有近15隻死龜，義工們更即時為牠們土葬，「之前萬佛寺附近溪流救過，其中一隻大花龜喺我度死咗，我哋都有搵善終」。

是次行動由打鐵屻村溪澗至碗窰河壩，路段崎嶇難行，需要換上泳褲澗鞋及帶備工具捉龜。義工Sam向記者表示，每次有行動需攜帶電洞、蛇勾、龜糧及魚撈網，「今次放生嘅巴西龜應該係同一個地方買，再一大批放生，希望救到幾多就幾多」。

Sam更解釋放生龜隻死去的原因：「一要睇個位置係咪容易拯救，二要知淡水龜唔適宜喺鹹水或海水生活，今次批放生龜本身可能都有疾病，欠缺打理就會死」。

對於是次大批龜隻放生，關注組創會人Ivy表示痛心，更斥放生者在龜殼塗鴉的行為無恥，「相信係部份宗教團體覺得放生係慈善活動，但對啲龜隻唔係，你見到咁多龜死，就知道無嘢食，或者係病，希望大家唔好放生，放生係等於放死」。

香港棄龜關注組於2016年成立，關注組由一班愛龜人士召集而成。成功獲救的龜，會分批交給義工暫養，待龜隻回復健康，就會在Facebook專頁、學校等尋求收留人士。關注組義工每當接報遺棄或放生龜隻，便立即進行拯救行動，更會自費為染上頑疾的龜隻求醫。

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