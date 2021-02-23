有行山友揭發將軍澳寶坑徑溪澗被人肆意破壞，用石頭及英泥築起平台及堤圍，興建非法魚池，往日流水淙淙的溪澗變成一潭死水，又僭建台階及梯田，網民鬧爆離譜，認為政府監管不力，今日《蘋果》再到現場，地政總署終於「出手」，派出兩人到非法魚池及附近僭建的台階搜證，拍攝相片，並在僭建的地方貼上通告，飭令有關人士停止非法霸佔政府土地，限期為下月9日，人員在現場至少貼出七張通告，代表有七處地方非法佔用土地。

《蘋果》記者今日再到寶坑徑溪澗跟進僭建魚池事件，由坑口起步至寶坑徑的小水潭，大約1小時，而由魷魚灣村行上水潭的捷徑，則僅花約10分鐘。小水潭約1米乘1米、深約半米，由磚塊加石屎築起一幅小圍牆，其中一邊後面有6塊白色膠網，並在石磚上用紅色漆油寫著「請勿踩網 未（龺干）乾，池內有金魚 請勿亂掉石頭」警告字眼，惟記者在潭內未有發現金魚，而潭水內亦見有後天加設的水喉頭，處於關閉狀態，未有發現開關掣，潭水沒有流動，變成「一潭死水」，頗為污濁。

早上10時，地政總署一男一女人員，到達建有非法魚池的小水潭，其間人員拍攝搜證，記錄僭建部份的資料，然後在堤圍貼上通告，通告上寫有土地（雜項條文）條例（ 香港特別行政區法例第28章） 根據第6（1）條所發的通知，現公布（佈）依據上述條例第3條指定的當局現飭令不合法佔用位於西貢將軍澳寶坑徑附近未批租土地的情況在二零二一年三月九日之前停止。

地政署人員稍後亦走遍山頭，在疑僭建的台階、梯田及花棚，均貼上相同的通告，即給予為期兩周的時間，着有關人士拆掉僭建物，不能再佔用有關土地。兩人員至少在七處地方，張貼有關通告，逗留約個多小時始離開，其間未有透露行動細節，只着《蘋果》向新聞組查詢。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！