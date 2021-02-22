銅鑼灣發生扑頭劫案。一名印尼籍男賊，夥同一名操國語同黨，凌晨2時許，走到駱克道527號唐二樓一間足浴店假裝光顧。現場消息指，足浴店內當時只有女店東執拾，準備關門下班，但兩名男賊竟大肆搜掠，又打開櫃檯「左摷右摷」。

女店東發現後隨即上前阻止，雙方糾纏，其間一名賊人拿起店內鐵鎚，從後扑傷女店東頭部，另一人則乘機搶去女店東銀包，掠走逾千現金後分開逃走。女店東亦負傷尾隨印尼男賊，剛走到SOGO外，有3名熱心市民獲悉劫案發生，暗中尾隨報案，並一直與衝鋒隊警員聯絡。女店東亦走到約300米外告士打道香港柏寧酒店外報案，她頭部受傷，由接報救護員送院。

印尼男賊其後走入維園，再走入信德街香港珀麗酒店，此時衝鋒隊警員亦由天后趕至，封鎖酒店進行圍捕，翻看閉路電視片段後，在酒店29樓一房間，拘捕該名印尼男賊。據知他是遊客，警方初步相信他並非因山窮水盡而犯案，正調查他是否檢疫人士，並通緝在逃同黨，案件列作行劫。

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