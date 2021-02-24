本港武漢肺炎疫情反覆，昨日（23日）新增12宗確診，四分之一無源頭，情況仍然令人憂慮。儘管林鄭大力推銷打針，仍然未能讓市民有信心，有強檢大廈的居民更揚言「邊隻疫苗都唔會打」。

今日有3幢大廈，因為新增一宗或以上確診個案而納入強制檢測名單，包括荃灣荃灣中心南寧樓、油麻地文苑樓前座及紅磡崇安街環海東岸1C座。荃灣中心、深水埗楓樹街遊樂場及九龍佐治五世紀念公園及油麻地鴉打街臨時遊樂場分別設有流動採樣站。

記者中午時分到荃灣中心流動採樣站視察，見到不少市民排隊做檢測，不過有居民表示不滿。謝同學指疫情稍見緩和，但政府仍在多區納強檢大廈，認為是勞民傷財，對當局推銷的疫苗亦不為所動。謝說：「唔會打。就算邊隻疫苗都好，都無信心！」

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