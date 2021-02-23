人稱深水埗「明哥」陳灼明，其位於大南街食肆「北河同行」，清晨5時許，職員返回發現店舖發現有被搜掠痕迹，於是通知「明哥」並報案，經他初步點算，損失約2,000元。

警員調查後相信賊人由後巷後門進入爆竊，閉路電視顯示賊人約1.7米高，身穿黑色外套、淺色褲、戴白色口罩及攜有白色斜孭袋，案件交由深水埗刑事調查隊跟進。

據了解，警方初步翻查CCTV片段顯示，一名賊人用膠袋笠頭從後門潛入店內，在廚房取一柄菜刀，撬開近水吧的收銀櫃枱，偷走2,000元銀頭。從片段所見，賊人似乎很熟手，前後約5分鐘得手逃去。

明哥表示，今次是店舖首次發生爆竊案，考慮日後不再將銀頭放過夜。明哥自2008年與社區組織合作推出飯券，免費向基層市民供應膳食，又定期向露宿者派飯，食肆因而被市民稱為「愛心飯堂」。明哥更於2016年成立了社企「北河同行」，與慈善組織合作，向基層派發飯盒。2017年他獲嶺南大學頒發榮譽院士表揚，其影響力更衝出深水埗，感動各區有心人捐錢及捐物資。

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