粉嶺皇后山房委會公屋地盤昨晨發生奪命意外，39歲鋁窗技工洪明偉首日到場開工，疑失足從高處飛墮平台傷重死亡。死者是家中經濟支柱，現遺下妻子和分別10歲及6歲年幼女兒。遺孀早上到沙田富山殮房辦理認屍手續，坦言「好徬徨，個心好痛，突然間我老公咁後生過咗身，小朋友咁細個 ，爸爸都冇見到幾耐」。

死者與妻子育有兩名仍就讀小學的女兒，洪太今日稱，已將死訊告知兩女兒，「大女凌晨兩、三點先瞓，見我喺度喊佢又眼濕濕；細女就話爸爸聽日就返嚟，爸爸住院咋嘛，細女6歲仲未好識嘢」。洪太今早已辦理丈夫的認屍手續，至於身後事安排，要待丈夫的兄姊從內地來港商量後才決定。她指丈夫生前任職的建築公司承諾會發放恩恤金，但此刻她無心情亦不懂得如何處理，故稍後會交託丈夫的家人代辦。

洪氏原本一家四口與家姑同住天水圍一公共屋邨，由於地方狹窄，正申請另一間公屋，沒料丈夫突然離世，洪太稱讚丈夫為人顧家，十分疼愛女兒，她稍後要全職工作，養大兩名女兒。

事發昨晨11時許，洪在皇后山徑一個公屋地盤開工，他本身負責唧玻璃膠，其間被發現倒卧平台，面有瘀傷，右手被一個長方形的鐵絲網壓住，昏迷不醒，工友大驚報警，救護員到場證實他已傷重不治。警方調查後，發現34樓有做鋁窗痕迹，懷疑死者從34樓意外墮下。據知，死者當時乘坐吊船在大廈外牆工作，疑沒扣好安全帶，失足墮下釀意外，案件列作工業意外跟進。

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