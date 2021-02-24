深水埗一名男子在楓樹街遊樂場公廁懷疑遇劫，損失約1.3萬元現金，更被賊人用膠紙封口、索帶綁手腳，涉案兩名外籍男疑犯目前不知所終。

晚上8時許，深水埗有的士司機報案，指途經楓樹街遊樂場公廁期間，發現一名被膠紙封口、索帶綁手腳的中年男子，懷疑他遭人搶劫。警方到場後，為該名中年男子鬆綁。

該名男子57歲姓梁，脫困後向警方表示，自己較早前在遊樂場公廁如廁，離開之際便有兩名外籍男子將他攔在公廁門口，其中一人持生果刀，把他推回公廁，並進入一個廁格。

其後，兩名外籍男大肆搜掠，再用牛皮膠紙及索帶，將中年男子封口綁手腳，得手後逃之夭夭。賊人離去約15分鐘後，他自行掙扎跳出公廁，途人發現後報警。事件中，男子報稱損失約1.3萬元現金以及一部手機。

警方事後一度封鎖公廁調查，並在附近街道兜截可疑人士。目前案件仍在調查中，暫時未有人被捕，案件列行劫，交由深水埗區警區刑事調查隊第一隊跟進。

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