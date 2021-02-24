周一（22日）晚上10時，沙田禾輋邨一名8歲女童，在一處梯間懷疑被非禮，色魔事後逃之夭夭。事隔超過一日，警方今日表示一名涉案男子被捕，涉嫌非禮，警方將在下午5時半在沙田警署交代案情。

當區區議員李志宏引述警方，表示被捕男子年約30歲，報稱無業，非當區居民。疑犯與受害女童互不相識，相信當時是尾隨女童進入大廈然後犯案。

另外，李志宏當日案發後，曾提到案發大廈密碼鎖旁張貼寫有密碼字條，令密碼鎖形同虛設，他已要求房署立即更改涉案大廈密碼，以及保安須定時巡查邨內樓宇後樓梯樓梯以及密碼鎖，避免出現「密碼喺密碼鎖隔離」情況。

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