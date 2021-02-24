金山郊野公園的土地揭發遭人非法開墾，砌建10米長滑梯路軌和魚池，儼如一個遊樂場。事件曝光後，有人悄悄將已拆下的路軌木板搬走，連魚池上的帆布都全部移走。

《蘋果》昨日報道，金山郊野公園一處土地遭人非法僭建，近山頂位置有一條自製滑梯路軌，有行山客下滑時曾發生意外。路軌雖然已被拆開放置地上，但其他物品仍在。現場有地政處的通告，要求相關人士於下月16日前將物品移走。

記者再到現場視察，可能今日天陰陰，山上極少遊人，但記者發現昨日拆開放在一旁的路軌已經不見了；遮蓋魚池、貼有地政處清拆令的帆布和木梯，也通通被移走，露出魚池。而昨日也在場打理空地的老伯「金魚佬」，今日繼續打躉，但聲言不知道誰人拆去該些物品。

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