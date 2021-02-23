自農曆年廿八後（2月9日），政府於相隔兩周，昨晚（23日）宣佈突擊封區，封閉新蒲崗錦榮街金橋大廈及東誠大廈，居民須留在處所接受強制檢測。早上7時，政府表示520名居民接受檢測，沒有發現確診個案，而到訪的256戶中，有56戶沒有人應門。

政府發言人表示，由於金橋大廈近期出現確診個案，加上上述兩幢大廈樓齡較舊，多劏房，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

當局在「受限區域」內設立臨時採樣站，凌晨時分，有居民走到樓下進行檢測。至早上7時完成檢測，8時05分左右，現場所有圍欄都移除，居民出示檢測證明後可離開。

因應武漢肺炎疫情持續，政府於上月起至農曆新年前，先後於油尖旺區、東區、觀塘區、元朗區、深水埗區、九龍城區、屯門區及沙田區，封鎖幢大廈禁足強檢，其間逾2.4萬人接受檢測，但只發現20宗確診個案。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！