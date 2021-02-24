上周五(19日)沙田新田圍邨豐圍樓一名50歲姓陳工人，在上址10樓至11樓梯間疑維修水管期間，意外失足墮樓斃命，遺下妻子及15歲兒子，一家三口頓失經濟支柱，生活陷徬徨無助。昨日妻兒及親友一行十多人到豐圍樓對開平台進行拜祭，其間親友們呼喚死者名字，喊叫「返去啦」，場面令人心酸。

死者陳漢文，是房屋署承辦商有利建築的工人，協助其家人的程張迎區議員助理嚴志恆表示，當日承辦商並無要陳漢文到上址樓層維修水管的「工作單」，工友不排除陳到上址做執漏工作。按照當日的工序，陳負責油門牌工作。

事發當日為19日下午4時許，警方其後翻看閉路電視，發現陳漢文確曾手持工具箱及鐵梯上樓工作，但沒有cctv拍到事發經過。陳手機的最後通話，是致電工友表示將會上樓維修水管。嚴志恆表示，陳獲有利聘用一年多，他是家中經濟支柱，事後有利已與陳的家人聯絡，並簽署發出恩恤金的文件，暫時解決殮葬費及短期的生活費，陳的15歲兒子仍就學，他不幸去世，一家生活陷於困境。

當日警方在上址10樓至11樓梯間的水管旁邊，發現一張鐵梯以及工具箱，水管上方蓋口被打開，並插着一把螺絲批，而梯間下方簷篷便是陳墮樓位置，相信他在維修水管期間爬梯，失足跌出圍欄墮樓斃命。區議員程張迎當日事發後，曾指出事發大廈過往亦曾發生墮樓事件，並已建議房屋署加高圍欄，但最終只有部份低層樓宇有做到，故已再次呼籲房署加高樓宇圍欄，避免悲劇再現。

工業傷亡權益會提醒工人及僱主，進行維修工程時應使用安全穩固有護欄的梯台，並將梯台穩妥地安放，以防止工人跌出梯外。該會指憑現場梯間照片估計，若工人站在梯上，其身處位置將遠高於右邊的樓層欄杆，與懸空工作無疑，若欠缺防墮裝置，實在非常危險，建議工作時穿戴安全帶及把獨立救生繩勾在俗稱「羊眼圈」的水管上，防止墮下。

《蘋果》正聯絡承辦商有利建築，惟至今未獲回應。

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