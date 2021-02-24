農曆新年期間，民間上現煙花匯，多區煙火燦爛當鄧炳強無到。其中上周一年初四（15號）晚上，將軍澳至善街海旁有人放煙花，警方經調查後昨日在區內拘捕一名30歲男子，涉嫌「肆意或疏忽地燃放煙花或爆竹對任何人造成損失或危險 」。

警方稱，2月15日晚上約11時40分接獲多名市民報案，指至善街海旁有人懷疑非法燃放煙花。將軍澳警區特遣隊人員經調查，昨日（23日）在將軍澳區拘捕一名30歲姓馬本地男子，涉嫌「肆意或疏忽地燃放煙花或爆竹對任何人造成損失或危險 」，他現正被扣留調查。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方呼籲任何人如目擊案發經過或有其他資料，致電3661 0816 或 6277 4500與將軍澳特遣隊聯絡。

根據香港法律第295章危險品條例第6條，非法藏有煙花爆竹的最高刑罰為罰款25,000元及監禁6個月。危險品（一般）規例第59條亦訂明，未領有許可証燃放或致使他人燃放煙花爆竹屬違法。任何人觸犯此項規定如循簡易程序定罪，可被罰款2,000元。根據香港法律第228章簡易治罪條例第4（14）條，任何人如肆意或疏忽地燃放煙花或爆竹對任何人造成損失或危險，可被罰款500元或入獄3個月。

事發當日有市民在將軍澳雍明苑對開一條跨海天橋大放煙花，連續不斷發出巨響，煙花在半空中炸開五彩繽紛。有網民在討論區留言：「放煙花放咗幾晚」、「低質，係屋邨隔離放」、「嚇死我，係我隔離，好近」、「貓貓被嚇醒，到依家仲驚驚青青」，有街坊則在現場發現多箱煙花，據照片顯示，多箱煙花被放在地上一字排開，箱內的煙花已全數發射。

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