警方昨午於大角嘴洋松街某工廠大廈外截查一名形迹可疑男子，在其手持膠袋及工廈單位內，撿獲共40.3公斤懷疑可卡因毒品，市值約6,350萬元，被捕男子涉「販運危險藥物」罪，明早於西九龍裁判法院提堂。警方相信該男子受集團僱用，現正調查毒品來源及集團背景。

毒品調查科高級督察譚瑋諾向傳媒講述調查過程，該名25歲男子手持紅白藍膠袋離開工廈，警方上前截查，發現袋中有5磚懷疑可卡因，其後押解男子到大廈單位調查，再發現多35磚懷疑可卡因，並撿獲一把剪刀和電子磅。被捕男子報稱無業，並無三合會背景，而涉事單位二月中起租，單位只有約一百呎未有任何裝修，相信毒販利用單位作包裝及儲存用途。

此外，警方提醒業主務必了解租客背景，並要留意單位是否有大量異味及用電量，避免單位遭利用儲存毒品，又呼籲青年人勿因一時之貪，以身試法。

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