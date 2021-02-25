現時全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現兩宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。政府昨晚刊憲，新增9棟大廈納入強檢名單。

政府今日在堅彌地城遊樂場（科士街與士美菲路交界）、筲箕灣東旭苑東曉閣、黃大仙竹園（南）邨華園樓、觀塘麗裕大廈及沙田雲疊花園第2座增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員。

在被列入強檢名單的黃大仙竹園（南）邨華園樓，今早有大批市民在流動採樣站前排隊，輪候做武漢肺炎檢測。居民彭先生表示，今早上班時才看到大堂貼出強檢通告，通知公司後獲酌情處理，指出輪候檢測時大致順暢，職員以樓層將居民分流輪候。彭先生直言對政府的疫苗沒有信心，不會接種，「睇咗佢啲數擔唔係太有效」。

居民黃先生獲區議員通知，才知道大廈被納入強檢，又指自己擔心大廈有人確診，自己前前後後已做了十幾次檢測，最近一次是在昨日，以為今日不用再檢測，但最後採樣站人員都要他進行登記，結果排隊輪候了20分鐘，「資訊唔係咁統一，我問佢昨日我採咗樣，使唔使登記，一個話唔使，問第二個又叫我排隊，搞到我混亂咗，最後都係話要我登記」。

黃先生認為大廈衞生環境一般，「唔係話太理想，清潔工人清潔完，留低啲污糟水，冇人再清理」。對於疫苗接種，黃先生表示已找區議員幫手登記，預約了明天打第一針，「信政府先啦暫時，登記咗喇，科興都照打，但信息好混亂，上網都等咗個幾鐘頭」。

強制檢測公告規定，任何在今年年2月11日至2月24日期間曾身處新增一宗或以上確診個案的大廈超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月26日或之前接受檢測。受檢人士若在本月22日至24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，任何今年2月18日至2月24日期間曾身處油尖旺梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 1樓113A號舖名潮食館的人士（包括但不限於訪客及工作人員），須於本月26日或之前接受檢測。受檢人士若已在本月24日進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府於本月26日（星期五）會在長沙灣昌華街為須接受強制檢測的當區居民及工作人員增設流動採樣車。位於薄扶林華貴社區會堂的流動採樣站會延長服務日期至二月二十六日（星期五）。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

9棟被納入強檢的大廈名單

A.新增一宗或以上確診個案的大廈

1.香港香港仔華貴道3號華貴邨華賢樓

2.香港九龍深水埗福華街570-572號及兼善里16-18號

3.香港筲箕灣愛賢街8號東旭苑東曉閣

4.香港九龍黃大仙竹園道15號竹園(南)邨華園樓

5.香港九龍觀塘馬蹄徑3號麗裕大廈(大廈地下舖位及1樓除外)

6.香港堅尼地城爹核士街11號浚峯

7.香港新界元朗八鄉蓮花地11A號

8.香港九龍油尖旺彌敦道315號

9.香港新界沙田田心街22號雲疊花園第2座

B.其他

1.香港九龍油尖旺梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 1樓113A號舖名潮食館

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