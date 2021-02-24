前年西灣河中槍的21歲少年「熊仔餅」周柏均，至今病情依然反覆。藝人阮民安昨日（24日）晚上引述消息發帖，指熊仔餅再度入院，今日（25日）早上需要做手術，或要開肚。熊仔餅接受《蘋果》訪問時，語氣虛弱，不願談及太多，僅指目前正身處私家醫院，入院與中槍後腸黏連有關，着記者稍後再聯絡他。

根據熊仔餅Instagram限時動態，可見他身處病榻期間，仍透過IG與支持者互動。熊仔餅在提到，自己是近日倉卒入院，沒有帶齊東西解悶；又說自己精神較差，並會不時疼痛，醫院要求他禁食，已有超過40小時沒有進食。另外他又指病房嘈吵，難以入睡，希望能盡快出院「燒嘢食」。

熊仔餅中槍後病情一直反覆。根據他1月的facebook帖文，槍傷後至今逾年仍受後遺症困擾，包括嚴重痛症，痛至「食不到止痛藥」兼嘔吐不斷，骨折亦未康復，早前更經常夢到當天中槍情景。新一年他祈求身體健康，並呼籲手足可在他下次出庭時聲援他和其他被控抗爭者。

前年11月11日，全港三罷，有抗爭者同時發動「黎明行動」，當日有交通警在西灣河驅散市民期間連開三槍，近距離擊中「熊仔餅」周柏均。他與20歲同伴胡子鍵，事後被控企圖搶槍及阻差辦公等罪，案件去年12月於區域法院提訊，至今年3月23日再訊。

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