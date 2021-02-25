警方前日(23日)搗破一犯罪集團，涉嫌盜取他人信用卡購買電子消費券，再以此購買共值100萬元名酒轉售圖利。警方於香港仔及灣仔拘捕3男1女(26至40歲)，當中有人報稱任職汽車維修技工及無業，四人分別為一對情侶及一對親戚，涉嫌串謀詐騙及處理贓物被捕。

警方指，集團成員於今年初，透過網上聊天室取得他人信用卡資料，以盜取的資料於網上購物平台，購買電子消費券，再以此進行奢侈消費，購買大量貴價名酒，轉售圖利。

警方調查後，發現疑人活躍於灣仔區，並用消費券於商戶買酒，警員遂展開埋伏行動，其後於灣仔一間酒舖拘捕一名疑犯，當時他正於店內買酒，其後又於港島各區拘捕3名疑犯。行動中，警方檢獲約600支總值逾100萬元的烈酒，包括：茅台及威士忌，又檢獲帳簿、手機及約30萬港元現金。

警方指，已拘捕集團骨幹成員，相信已成功瓦解一個嚴密組織的犯罪集團，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。警方表示，集團成員扮演不同角色，有人負責使用他人信用卡購買消費券，亦有人以一條龍形式，接管及以低於市價將名酒轉售獲利，過程中有人使用車輛，甚至以住宅單位儲存贓物，並尋找買家轉售獲利。四名男女已獲准保釋，須於3月下旬向警方報到。

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