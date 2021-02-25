有逾百年歷史列為法定古蹟的灣仔隆安街北帝古廟，早上8時20分，職員返回時發現玉虛宮一個夾萬遭撬毀，懷疑被爆竊，報警求助，警員到場調查，損失仍在點算中。

灣仔玉虛宮（北帝廟），在清同治元年（1862年）由附近坊眾集資興建，同治二年（1863年）落成。現屬華人廟宇委員會管理。

灣仔北帝廟建築宏偉，合共三個殿堂，面積可說是港島廟宇之冠。廟內有一具已有四百多年歷史，鑄於萬曆三十一年（1603年）的北帝銅像，其歷史比灣仔北帝廟更為久遠，故歷史價值很高。廟內還有鑄於1863年的古鐘。此外，門額「玉虛宮」三字出自張玉堂的拳書（即拳頭以布包裹再寫字），張氏為清朝名將，在鴉片戰爭時被調派到九龍擔任防務；於清咸豐年（1854年）任大鵬協副將，並駐職於九龍城寨。

根據廟內碑刻所載，灣仔北帝廟曾於同治八年（1869年）及民國十七年（1928年）進行重修。華人廟宇委員會於2005年更動用千多萬元為廟宇進行大型維修工程。

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