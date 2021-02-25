疫情打擊下，不少零售店轉營網購謀一線生機，惟有店主近日發現網上出現「P圖騙子」，製作假入數紙騙貨。受害人在網上組成苦主大聯盟，至今逾10網店中招，損失近10萬元，並揭發騙子犯案手法，是將入數紙銀碼改圖，例如以100元改成2,100元，甚至以「取消」入賬的入數紙改成「接納」，當騙得貨品後，隨即於網上轉售套現。《蘋果》追查發現「P圖騙子」為年僅17歲少女，更用其孖生妹妹身份作掩飾，她事後更淡定向記者表示：「我自咗首㗎喇！」

記者：黃麗英 盧藹雯 江子堯

經營潮流服飾網店兩年多的Nancy，上月底收到一名客人先後兩日訂貨，分別為女裝手袋及銀包，合共3,498元，對方當時分別發來兩張入數紙相片證明已轉賬，惟Nancy寄貨前卻發現戶口並無收到該兩筆入賬，於是WhatsApp詢問買家，卻遭對方封鎖。她認為事有蹊蹺，仔細翻查相片，懷疑入數紙「取消」欄內的「***」被P圖到「接納」欄內，最後她沒寄貨幸保不失。

Nancy事後將經歷放上IG提醒行家，沒想到10多名店主曾被同樣手法欺騙，當中大部分是黃店，其後受害人組成苦主大聯盟。有美容店更連環中招，均收到騙徒發來2張「P圖入數紙」購買美容產品，金額分別為1,400及1,290元，店主寄貨後才發現只收到兩次１元的轉賬。

受害店主發現，騙徒行事小心，極少現身去取貨，多數於交易後安排速遞送貨，或到智能櫃取貨。而唯一見過其真身的另一間潮流服飾店店主Anson，他於前年12月被騙，當時1名少女購買多件運動上衣，價值2,100元。她親自上門取貨，卻稱忘記帶入數紙，於是出示入數紙照片，Anson不虞有詐交出貨物。他近日查賬才驚覺當日只收到100元，估計騙徒把入數紙中的100元改成2,100元，而騙徒該組戶口號碼與Nancy的P圖入數紙相同，少女樣貌與Nancy公開的騙徒照片9成相似，相信是同一人。

據知，各網店被騙走貨品種類繁多，Nancy稱：「香水又有、美白（產品）又有、性玩具又有，乜都呃。」騙徒事後更於網上二手交易平台Carousell出售套現。其中飾品店東主Max於一個月內收到6次假入數紙，合共損失近萬元後，其後竟在Carousell同一個賬戶找回多件被騙去的貨品，相信是同一人或一夥人所為。

雖然6張假入數紙由3個不同電話號碼的客戶發送，但Max卻指入數紙像真度極高，她曾到銀行查詢，職員看完多張P圖入數紙亦看不出端倪，「職員話睇落張入數紙都係正常，當刻都答唔到到底係銀行有問題，定係個客冇入。」

眾苦主綜合證據後，揭出騙徒最少以4個不同電話號碼發送「P圖入數紙」詐騙不同網店，當中涉及至少5個不同戶口號碼。Nancy根據上述資料翻查記錄，驚覺去年3月起最少被騙5次，遭騙走波鞋、手袋及衣服等貨值近1.5萬元，其中一次因為斷貨，更將799元經轉數快退至騙徒一個姓陳戶口，於本月初致電對方要求還錢，對方自稱是騙徒「家姐」，否認「同流合污」，只是誤借戶口用作收取款項，並隨即退還799元予Nancy，但拒絕為妹妹所犯下的錯負責，只着苦主們報警。

Nancy經騙徒「家姐」IG找出騙子真身，得知她年僅17歲叫Jenny。據知，目前最少2名苦主報警。警方回覆指，本月9日接獲一名網店女負責人報案，指去年11至12月期間，有2名顧客在網店選購多項產品後，發送懷疑虛假的櫃員機轉賬證明。初步調查後將事件列作「以欺騙手段取得財產」，由元朗警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

律師陳惠源指，以「P圖入數紙」或假支票騙取網店貨物和金錢，或觸犯《盜竊罪條例》第17條以欺騙手段取得財產，最高可監禁10年。他指香港沒有未滿18歲而不能提告的說法。另外，苦主可透過民事索償向騙徒追討被騙貨物或金錢。

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