油麻地一間足浴店連續兩日遭人刑毀，凌晨5時許，上海街188號一間足浴店，遭人用鐵鎚擊碎出入口玻璃門，留下一個大洞，玻璃散滿地上，逞兇者事後逃去，負責人聞訊走出查看發現報警；警員接報到場翻看閉路電視展開調查。店舖昨晨亦發生同類事件，門口天花的一個招牌，遭人用硬物擊毀。負責人表示不清楚對方動機。

美容按摩店 有條件重開

美容、按摩、健身中心等表列處所，上周四（18日）起有條件恢復營業，其實按摩業在第4波疫情下已經停業70天，去年4月至今累計停業162天。

上述處所的員工要每2周檢測一次，所有前綫及後勤員工須獲取陰性檢測結果才可上班；顧客入內消費時，須使用「安心出行」或登記姓名、電話及地址等個人資料，並保留記錄31天。處所的服務範圍不超過4人、員工服務時佩戴防護裝備、所有儀器工具使用前須消毒，以及不使用蒸氣機器及霧化化學品等。

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