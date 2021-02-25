涉嫌連呃10多間網店、潮店的少女騙徒，近月成為受害店主網上追緝對象！潮店女東主Nancy早前將事件在網上大公開後，收到不少女騙徒的資料，更在網上公開騙徒相片，竟引來女騙徒的孖生細妹現身，並澄清犯案是大孖Jenny，自爆有人利用其戶口及姓名行騙。不過記者追蹤發現，Jenny早前涉及另一案件被捕，上周更由母親陪伴先後到粉嶺法院及北區政府合署的社署感化及社會服務令辦事處。

涉事的Jenny，現年17歲，與家人住公屋，有個雙胞胎細妹，平日打扮樸素，如鄰家女孩。Nancy指，騙徒孖生細妹主動聯絡她劃清界線後，Jenny亦主動聯絡她，並對犯案直認不諱，但堅稱事件與家人無關。其間Jenny聲稱會去自首，又曾表示會打工賺錢償還騙款，惟Nancy再詢問她何時還款即被她封鎖。

據知，有苦主去年在Carousell二手交易平台找到被騙走的貨品，於是扮買家將計就計，以圖引騙徒出來。果然，女騙徒上釣現身，被對方質疑後立即脫去拖鞋拔足狂奔，最後被受害人一方捉住帶往警署，更拍下她赤腳坐着等候的相片。惟據知情者稱，當時警方指女騙徒未成年，未能檢控。

騙徒涉另一案被捕

記者經連日追查，得知Jenny早前涉及另一案件被捕，上周發現她偕母親前往粉嶺法院，之後到北區政府合署內的感化及社會服務令辦事處，逗留兩個多小時後離開，返回住所。Jenny全程挽着母親手臂，表現乖巧，打扮樸素，沒有穿名牌服飾，外表與普通中學生無異。

當記者向Jenny查詢事件時，她氣定神閒回應，指自己已自首備案，「唔關我屋企人事，我哋解釋唔到咁多……我哋冇呢個證據證明到我嘅屋企人係清白，但我唔想講太多」，對於會否償還欠款一事，她一臉無辜說：「我可唔可以唔答呀唔該。」

據知，Jenny就讀石硤尾一間中學，早前更捲入一宗盜竊案。其中學同學Ken向《蘋果》透露，Jenny曾涉及一宗盜竊案，她早在去年已退學，但退學原因未明。近日校內再傳出她捲入用假入數紙行騙事件，同學們均議論紛紛，更有同學不滿：「啲同學話搞到學校臭咗朵。」不過，阿Ken形容她對人友善，「以前啲老師對佢幾好，讚佢成績有進步，但之後有個人打嚟學校話佢偷錢，老師開始對佢印象嘛嘛。」

記者就盜竊案向警方查詢，警方稱，元朗警署於去年2月3日接獲一名31歲姓林女子報案，指其位於元朗金輝徑的單位內有約3,300元現金不見了，懷疑被人盜去。警方經深入調查後，於去年5月2日在長沙灣拘捕一名16歲本地女子，涉嫌「盜竊」。

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