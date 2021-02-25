【26/2 15:15】今日《蘋果》再到小棕林附近「秘密花園」1.5米外的「神秘浴缸」了解，浴缸已被石頭及白色英泥填平，遠處看有一撻撻的白色痕迹，與附近的礁岩顏色明顯格格不入，

無憂無慮坐喺浴缸，望住一覽無遺的海景，聽住海浪的拍打聲，究竟係幾多香港人嘅願望？近日網傳西貢清水灣小棕林海灘旁邊的礁岩，被人嵌入一個長約1.5米的浴缸，不少市民到場打卡留念，更有YouTuber着泳褲親身感受無敵大海景，但《蘋果》今日到場了解，發現浴缸已被人用細碎的石頭及英泥火速填平，正向地政總署查詢事件。

近日小棕林附近的坑口永隆街被人改建成富有南法特色的「秘密花園」，有枯木搭建的木橋、鋪有復古味道的地板、又有碎石及英泥打造成一條長約近百米的隧道，附近更放有數張木凳，吸引不少少男少女，甚至一家大細到場影相，成為近期的打卡熱點。在「秘密花園」的不遠處，有一個長約1.5米的「神秘浴缸」被嵌入礁岩內，四周被細石及英泥所加固。由於「神秘浴缸」臨近海邊，市民需沿簡陋的木欄杆而下，比較危險，日前更有YouTuber着泳褲走入浴缸，邊浸邊航拍，親身感受無敵大海景。

《蘋果》今日到場了解，並在坑口永隆街的盡頭開始沿石灘而下，由於路段岩石崎嶇，記者需手足並用，大約10分鐘後始抵達「神秘浴缸」的位置。不過載有滿滿海水的浴缸，已被人用細碎的石頭及英泥火速填平，只能看到浴缸邊餘下的鵝蛋石，而附近的簡陋木欄杆亦被拆去。

翻查資料，小棕林海灘已非首次被人加建，該區屬「自然保育區」，鄰近世界地質公園範圍，但於2015年被人架設疑似鋼造的扶手梯，方便泳客上落水，但由於有關扶手梯屬政府土地，地政處人員其後在現場張貼告示，要求佔用人停止佔用政府土地，否則會拆除欄杆及「扶手」。

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