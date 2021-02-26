新界南總區刑事部本周展開代號為「壁峰」的行動以打擊與非法收債相關的罪行。行動中，警方拘捕2男2女，涉嫌與全港多宗非法收債案件有關。案件涉及7名受害人，借貸款項共130萬元。新界南總區在今年首兩個月已錄得130宗與非法收債相關案件，佔去年總數近兩成。

新界南總區刑事部總督察庾博瀚講述行動經過時表示，新界南總區刑事部於本月22日至26日，聯同沙田、荃灣、葵青和大嶼山警區，展開代號為「壁峰」的行動以打擊與非法收債相關的罪行。行動當中，警方拘捕4名人士，兩男兩女，年齡介乎16至51歲；當中的16歲被捕人報稱無業，相信是為了「搵快錢」而進行收債淋油的工作。警方調查顯示，4名被捕人涉嫌與全港多宗非法收債案件有關，涉及的罪行包括刑事毀壞、盜竊和遊蕩罪。警方在行動中撿獲多部手提電話，一些收債字條，以及被捕人在收債時使用的油漆罐和穿着的衣物。

案中受害人或是他們的親屬從不同的途徑獲得借貸後，因無力償還貸款，而開始受到不同程度的滋擾，例如收債電話和短訊，甚至寓所被淋撥油漆和張貼收數字條。案件涉及7名受害人，相關的借貸款項則為130萬元。

庾博瀚指，新界南總區在2020年一共錄得696宗與非法收債相關的刑事案件，較2019年上升超過6成。截至昨日，新界南總區在2021年首兩個月已錄得130宗同類案件，佔去年總數接近2成。近期更出現涉及使用嚴重暴力的案件，例如在2月16日於東涌發生一宗收債時使用氣槍、射出鋼珠傷人的案件。

在「壁峰」行動中，新界南總區防止罪案辦公室統籌各警區展開保安員覺醒的運動，並於本周內到訪區內19個屋苑，向大廈保安員宣傳截查可疑訪客和準確記錄資料的重要性，以防不法之徒有機可乘，進入大廈干犯罪行。

庾博瀚表示，警方會繼續從多方面打擊與非法收債相關的違法活動，包括加強宣傳教育、情報收集，以及繼續與大廈保安員合作。他呼籲，市民若有需要借貸，需向有信譽和獲認可的借貸人借貸，並且在簽約時留意細則和款項，如有疑問應停止交易和報警求助。

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