近日網傳西貢清水灣小棕林海灘旁邊的礁岩，被人嵌入一個長約1.5米的浴缸，不少市民到場打卡留念，今日《蘋果》再到小棕林附近「秘密花園」1.5米外的「神秘浴缸」了解，浴缸已被石頭及白色英泥填平，遠處看有一撻撻的白色痕迹，與附近的礁岩顏色明顯格格不入，去水的喉管仍在，未有被拆去，岩礁上貼有兩張地政總署於本月19日發出的通告，一張寫上「依據土地條例，當局飭令不合法佔用位於西貢清水灣小棕林海灘附近（如附圖黃色所示位置）未批租土地的情況在二零二一年三月四日之前停止。」另一張則是圖則並劃出有關的黃色位置，而附近的簡陋木欄杆亦被拆去。

有釣魚人士表示，他到過此處十多次，去年開始見到「唔同晒」，「有個大棚，有大建築，依家掃晒」，他估計有人將這裏當作私家碼頭，「浴缸我就唔知啦，可能想喺度浸浴」。

至於小棕林附近的坑口永隆街被人改建成富有南法特色的「秘密花園」，有枯木搭建的簡陋木橋、鋪有復古味道的地板、又有碎石及英泥打造成一條長約8米的隧道，附近更放有數張木凳，隧道旁邊有石級通道，可分別前往山上的兩層高村屋單位，旁邊種滿不同的植物。惟石砌隧道底層僅有竹枝，鋼筋亦外露，不排除有倒塌危機。

《蘋果》今日到場景物依舊，只是在石砌隧道旁一幅棄在一邊的木板上貼有地政署通告，該通告在本月19日發出，飭令不合法佔用位於西貢清水灣岩頭沙附近未批租土地的情況在下月4日前停止，惟今日不見有工人清拆任何物品。

從事婚紗攝影師的陳先生，從網上得知有「靚景」，今日首次來到一睹秘密花園的風采，當他獲悉地政總署已張貼通告飭令停止佔用土地，靚景可能快被清拆，他不諱言「保留梗係好，對我工作嚟講有好處，如果非法佔用，要拆都冇得講，要拆嘅 ！」他自己感到此景緻「幾特別，香港少啲咁嘅地方，特別啲，但對旅客就有啲危險，要攀石先上到嚟！」

而近月才來釣魚的陳先生，坦言此地方「幾得意」，「要拆都冇辦法，唔啱例嘛！有小小可惜，因為幾得意，最好可以保留，橫掂都喺度，有得佢咁樣咪算囉，假期好多人過嚟，好多情侶一家大小嚟！」

地政總署回覆，小棕林海灘附近位置屬「海岸保護區」，西貢地政處人員早前到場視察，發現有人在未經批准下搭建包括浴缸等構築物，已根據《土地(雜項條文)條例》第6(1)條於現場張貼通知，飭令佔用人於通知限期前停止佔用有關土地。地政處人員最近發現該浴缸已被人移除，處方會繼續就餘下構築物採取跟進行動。地政處過往未收到相關投訴。

根據《土地（雜項條文）條例》第6條，非法佔用官地初犯可處罰款500,000元及監禁6個月，並且罪行持續期間每日可另處罰款50,000元，如屬再犯的話相關罰款還會加倍，但事實上過去六年從來未有定罪個案真正被處最高罰款，所謂罪行持續期間更是按通知期屆滿算起，變相等於鼓勵旁人犯法霸地等到署方發現再說。

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